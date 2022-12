Je deviens grand-mère de Claire Tabarly-Perrin (livre) Les éditions First vont publier le 26 janvier prochain, le nouveau livre (12,50 euros) de Claire Tabarly-Perrin « Je deviens grand-mère, la bible pratique pour être une grand-mère au top et réfléchir à tous les aspects de ce nouveau rôle ».











Ce livre sur les mamies d’aujourd’hui est illustré par Blachette, une illustratrice engagée (très à gauche) dont ses dessins, qui représentent le quotidien et l’actualité avec humour et légèreté, font le tour des réseaux sociaux. Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.Dernier en date, ce livre qui sortira le 26 janvier prochain proposé aux éditions First. Ce nouvel ouvrage sur l’art d’être une grand-mère idéale a été rédigé par Claire Tabarly-Perrin, maman de quatre enfants, mais qui n’est pas encore grand-mère… Mais elle ne demande qu’à le devenir, surtout après les recherches et interviews nécessaires à son enquête.Plus concrètement, ce livre aborde chaque aspect du quotidien de la grand-mère ! L’éducation des petits-enfants , la psyché...L’ouvrage propose aussi des conseils pour s’adapter au nouveau statut de grand-mère, des pistes pour accompagner et conseiller les parents pendant la grossesse et les premières années de leur bébé ou encore, une aide pour gérer la relation avec votre petit-enfant et vivre de bonsmoments avec lui.Ce livre sur les mamies d’aujourd’hui est illustré par Blachette, une illustratrice engagée (très à gauche) dont ses dessins, qui représentent le quotidien et l’actualité avec humour et légèreté, font le tour des réseaux sociaux.

Article publié le 07/12/2022 à 03:49 | Lu 63 fois