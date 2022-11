La psychologue Caroline Goldman propose un podcast dédié au rôle des grands-parents Caroline Goldman (fille de Jean-Jacques), psychologue de 46 ans pour enfants et adolescents et docteur en Psychopathologie Clinique (P5) propose un podcast qui s’adresse plus spécifiquement aux grands-parents.











Ainsi, cette psy « anti-éducation positive » a lancé en début d’année 2022, un podcast -des émissions à écouter en ligne- dans lequel elle prône ses diverses théories auprès des parents. Celle que d’aucun appelle la « mère fouettarde » y donne des conseils aux parents et critique l’éducation positive et bienveillante à l’égard des enfants : « il faut s’autoriser des ruptures d’empathie avec l’enfant ».



Naturellement, dans ce monde où le politiquement correct règne en maitre, sa voix détonne et certains s’offusquent de ses propos. Pour autant, ses podcasts sont énormément suivis et écoutés partout en France. Preuve que cela ne déplait pas à tout le monde.



Et parmi ses différentes émissions, l’une est spécifiquement dédiée aux grands-parents. Il aborde les attentes générales de leurs enfants (devenus parents) et leurs fonctions potentiellement si enrichissantes auprès de leurs petits-enfants.



