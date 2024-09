James Earl Jones : et la voix de Dark Vador se tut Une voix s'est éteinte dans l'univers intergalactique, et quelle voix ; celle de James Earl Jones, l'acteur afro-américain dont la tessiture vocale grave et puissante fut la première à donner vie au légendaire Dark Vador. À l'âge de 93 ans, ce monument du théâtre et du cinéma américain nous a quittés, emportant avec lui une part de la légende. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/09/2024

James Earl Jones, dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle, fut la voix originelle de Dark Vador, le seigneur noir des Sith et nul doute que son décès ne passera pas inaperçu auprès des fan de la saga *Star Wars*. Cet artiste aux multiples facettes a su en effet incarner avec brio un des méchants les plus emblématiques - et paradoxalement les plus attachant - du septième art, contribuant à ancrer le personnage dans la mémoire collective de plusieurs générations de cinéphiles.



L'histoire d'Anakin Skywalker – alias Dark Vador – est au cœur de l'épopée galactique créée par George Lucas. De son enfance marquée par un destin exceptionnel à sa chute tragique du côté obscur de la Force, jusqu'à sa rédemption finale ; chaque étape fut magnifiée par la voix sombre et menaçante de James Earl Jones. Le parcours complexe d'Anakin/Dark Vador reste indissociable de cette voix qui a su exprimer toute la palette émotionnelle du personnage : colère, douleur, doute et finalement espoir.



Au delà ce cette voix mythique, la disparition de James Earl Jones marque particulièrement le monde du cinéma et du théâtre américain. Ses performances inoubliables resteront certes gravées dans l'histoire culturelle contemporaine mais, au delà d'être un acteur respecté et prolifique, il était également connu pour son engagement auprès des jeunes talents du théâtre. Sa contribution au monde des arts dépasse ainsi largement le cadre de ses rôles à l'écran.



Le monde de *Star Wars* pleure aujourd'hui une de ses références. La voix qui restera à jamais associée au pouvoir obscur et fascinant de Dark Vador s'est tut. Sa mémoire devrait être honorée par ses pairs comme par tous ceux qui ont été marqués par l'immense talent d'un homme, qui a su laisser une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif.



Cher James, may The Force be with you ; forever.









