Article publié le 16/08/2022 à 01:00 | Lu 235 fois Internet : peut-on réellement disparaitre de la Toile ? Ou au moins se faire discret...





Le web est devenu au fil des ans et de la technologie, un gigantesque « centre commercial » dans lequel chaque internaute est analysé, mesuré, interrogé, géotracké, etc. Notre comportement devant chaque vitrine en ligne est enregistré, le parcours de notre regard est mesuré, nos pas sont comptés, nos hésitations sont prises en compte, le temps qu'on met est calculé, les choses qu'on cherche sont enregistrées. Alors la question se pose : peut-on disparaitre de la Toile ou se faire plus discret ? Le point avec iProtego, entreprise française spécialisée dans la protection de l'e-réputation.

Toutes ces données servent à déduire et anticiper nos choix, nos attentes et nos envies ! Ces milliards d'informations vont ensuite enrichir des date-bases, lesquelles vont retraiter ces infos. La surveillance est constante, elle est partout. Chaque clic sur un bouton "j'accepte" d'une page web implique ce tracking.



Mais attention, il faut savoir qu’à cette vigie commerciale, s'ajoute désormais la vigie étatique ! En France par exemple, nous avons vu le cadre législatif évoluer pour permettre aux impôts d'utiliser les réseaux sociaux pouvant retourner contre chaque contribuable des publications de textes et photos incompatibles avec leurs déclarations d'impôt !



Puis, plus récemment, les historiques de navigation des internautes peuvent désormais être analysés par des algorithmes à la recherche de mots-clés et de signaux.



Alors est-il encore possible de disparaître ? Est-il seulement légitime de poser la question ? Est-ce encore légal ? Puis-je seulement encore donner des conseils à ce sujet sans verser dans le petit guide pour esprit en quête de malfaisance ?



Le système tout entier aspire à ce qu'aucune information ne disparaisse. Notre empreinte numérique augmente tous les jours et elle augmente de manière exponentielle !



Et même ne pas être dans le système n'est pas la garantie de ne pas être concerné puisqu'il suffit qu'une personne décide de parler de vous, de publier un post ou une photo pour que ces informations impactent votre vie...



Disparaître du net en 2022 est un sujet digne d'un roman d'Orwell et n'est désormais plus raisonnablement envisageable. Dans ce contexte, maîtriser ses traces en ligne et la visibilité des informations existantes reste désormais la meilleure option.



Pour cela, iProtego, nous propose quelques conseils à adopter lorsque nous naviguons sur le web…



Conseil n°1 : commencez par vous “googliser”

La première chose à faire pour arriver à conserver son anonymat sur le web, c'est de commencer par se googliser afin de savoir ce qui est affiché et ce qui est visible aux yeux des autres.



Il n'est pas rare de voir son profil Facebook affiché publiquement alors qu'on pensait avoir fait tous les réglages nécessaires dans ses paramètres de confidentialité ou encore, de découvrir son adresse postale et son numéro de téléphone sur le web.



Il est maintenant monnaie-courante que des personnes de votre entourage googlisent -recherchent votre nom en ligne en tant que mot-clé- votre nom afin de savoir ce qu'on dit de vous. Être conscient des traces qu'on laisse sur le web est donc la première chose à faire pour garder son anonymat.



Conseil n°2 : limitez ce que l'on poste

C'est le conseil qui semble le plus « cliché » et pourtant, c'est celui qui vous permettra de pouvoir conserver votre anonymat et protéger votre vie privée.



Avant de poster un statut sur Facebook, un tweet sur Twitter ou encore, une photo sur Instagram, il est préférable de prendre le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions…



Est-ce que cette information que je m'apprête à publier peut m'être préjudiciable (ex : photo de soirée arrosée) ou être préjudiciable pour quelqu'un ? Est-ce vraiment utile ? Cela ne contient-il pas mes données personnelles ou une atteinte à ma vie privée ?



Conseil n°3 : utilisez un pseudonyme et une adresse « fake »

Si vous souhaitez vous inscrire sur des forums ou des réseaux sociaux tant en restant discret, il est recommandé de se créer une adresse mail dédiée -qui ne reprenne pas votre nom et prénom ou aucune autre information pouvant être reliée à vous. L'usage d'un pseudonyme, éloigné de votre identité réelle, est également conseillé afin de pouvoir rester anonyme.



Conseil n°4 : utilisez un VPN si vous en avez la possibilité

L'utilisation d'un VPN permet davantage de confidentialité et de garder l'anonymat durant votre navigation sur le web.



Rappelons, pour les néophytes, qu’un VPN est un logiciel qui va masquer votre réelle adresse IP en la modifiant et chiffrer les données transitant entre l'ordinateur et Internet.



Cette solution requiert de télécharger et installer un logiciel dédié ; il existe plusieurs types de VPN, certains sont gratuits, d'autres payants. Les VPN sont encore souvent assimilés au « dark-web » et activités illicites en ligne, pourtant leur fonction première est de remplacer une adresse IP par une autre pour naviguer de façon anonyme et protéger sa vie privée sur Internet !









Dans la même rubrique < > Cybersécurité : six précautions à prendre avant de partir en vacances Quelques conseils pour vous protéger contre les cybermenaces pendant vos vacances