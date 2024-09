Intégrer le vieillissement dans les politiques publiques (ouvrage collectif) Les éditions Territorial viennent de publier « Intégrer le vieillissement dans les politiques, les enjeux de la révolution de la longévité », un ouvrage collectif de 162 pages (69 euros) qui propose une approche transversale et intégrée pour mieux répondre aux défis du vieillissement qui se font plus nombreux chaque année avec l’avancée en âge des populations. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/09/2024





Ce livre est rédigé par des professionnels et des spécialistes des questions relatives aux « personnes âgées », tels Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, chargé de cours à l’université de Bordeaux Montaigne, Isabelle Dury, directrice du Centre d’Information pour l’Agir Solidaire à Lyon, Claire Guérain, directrice du pôle autonomie du CCAS de la Ville de Calais ou encore, Jean-Jacques Portier, retraité, ex-directeur de structure sociale en milieu ouvert. On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors, aux personnes âgées et au « bien vieillir » des populations.Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer, en gros jusqu’à 2050 selon les démographes.Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les livres sur ces différentes thématiques se succèdent…Dernier en date ? « Intégrer le vieillissement dans les politiques, les enjeux de la révolution de la longévité », un ouvrage collectif -qui s’adresse plutôt aux professionnels du secteur- qui propose une approche transversale et intégrée pour mieux répondre aux défis du vieillissement.Pour rappel, la loi ASV vise à adapter la société au vieillissement en incitant les collectivités territoriales à adopter une approche transversale plutôt que catégorielle. Un changement qui nécessite de nouvelles visions et méthodes pour répondre aux besoins des générations vieillissantes.A ce titre, ce nouveau livre publié aux éditions Territorial analyse le cadre législatif et les données démographiques, sociologiques et de recherche pour renforcer les engagements entre collectivités, associations et habitants, avec un focus sur l'habitat comme exemple de décloisonnement et de démocratie participative.Ce livre est rédigé par des professionnels et des spécialistes des questions relatives aux « personnes âgées », tels Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, chargé de cours à l’université de Bordeaux Montaigne, Isabelle Dury, directrice du Centre d’Information pour l’Agir Solidaire à Lyon, Claire Guérain, directrice du pôle autonomie du CCAS de la Ville de Calais ou encore, Jean-Jacques Portier, retraité, ex-directeur de structure sociale en milieu ouvert.







