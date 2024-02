Installation de la fibre optique : le point sur le dispositif Cohésion Numérique des Territoires

AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) ;

ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile) ;

AER-R (Allocation Équivalent Retraite de Remplacement) ;

ARFS (Aide à la Réinsertion Familiale et Sociale) ;

ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité) ;

ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) ;

ATA (Allocation Temporaire d'Attente) ;

AV (Allocation Veuvage) ;

Minimum vieillesse (ASV

Allocation Supplémentaire Vieillesse et Aspa

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) ;

RSA (Revenu de Solidarité Active) ;

RSO (Revenu de Solidarité Outre-mer).

Rappel

L'offre s’adresse aux particuliers et aux entreprises n’ayant pas accès à la fibre optique ou à une connexion internet avec un débit supérieur à 16 mégabits par seconde.Toutes les communes sont éligibles au dispositif et donc à l'aide de l’État.À savoir : pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Arcep MaConnexionInternet et vérifier le débit maximum en réception de votre adresse.Pour en savoir plus sur la fibre, vous pouvez consulter les informations de l' Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Pour bénéficier de l’aide jusqu’à 600 € sur une offre Très Haut Débit, il faut justifier d’un quotient familial (CAF ou MSA) inférieur à 700 € mensuel ou être bénéficiaire de l’un des minima sociaux suivants :: le réseau cuivre, sur lequel reposent le réseau téléphonique commuté (RTC) et les services internet DSL, est voué à disparaitre d'ici 2030.