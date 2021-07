Article publié le 06/07/2021 à 01:00 | Lu 72 fois Impôt sur le revenu : comment corriger une erreur ou un oubli dans ma déclaration ?





La période de déclaration est maintenant close et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur dans votre déclaration d'impôt 2021 sur le revenu 2020 ? Que vous l'ayez faite en ligne ou sur papier, il est toujours possible de la modifier. Comment procéder ? Service-Public.fr vous explique.

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne

À partir du début du mois d'août 2021, dès que votre avis est disponible en ligne, vous pouvez retourner sur votre Espace Particulier sur



Vous pouvez corriger : vos personnes à charge ; la contribution à l'audiovisuel public ; vos revenus ; vos charges ; vos réductions et crédits d'impôts ; et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).



Vous pouvez aussi : ajouter ou supprimer des déclarations annexes ; modifier le RIB en cas de changement de compte bancaire.



Vous ne pouvez pas modifier :

- les éléments relatifs à l'état civil et la situation de famille : vous devez alors adresser par voie postale une déclaration rectificative au centre des finances publiques, avec un courrier explicatif indiquant que cette déclaration papier remplace votre première déclaration faite en ligne.

- l'adresse de résidence ou d'envoi : vous devez passer par votre Espace Particulier, rubrique « Gérer mon profil » puis « Signaler un changement d'adresse ». Vous pouvez aussi le faire par courrier à votre centre des impôts.



Si après la fermeture du service à la mi-décembre 2021, vous n'avez pas effectué de correction, vous devrez présenter une réclamation pour toute modification. Vous aurez alors jusqu'au 31 décembre 2022 pour le faire en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre Espace Particulier, rubrique « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt » ou par courrier à votre centre des finances publiques.



Une fois la demande traitée, un avis d'impôt correctif vous est adressé par courrier, dans la plupart des cas dans un délai de 3 semaines environ.



A savoir : la correction de la déclaration de revenus en ligne n'est pas possible sur smartphone ou tablette.



Si vous avez déposé une déclaration papier

Pour modifier votre déclaration de revenus, vous devez informer votre service des impôts des particuliers soit : en adressant un courrier ; ou en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier.



Dans ce cas vous devez indiquer sur la 1re page DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE et réinscrire l'ensemble des éléments à déclarer, y compris les éléments corrects de la 1re déclaration.



Après réception de votre avis d'impôt, vous pourrez effectuer une réclamation jusqu'au 31 décembre 2022 pour la déclaration des revenus de 2020.



