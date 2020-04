Article publié le 08/04/2020 à 03:00 | Lu 81 fois Illectronisme : une plateforme en ligne pour lutter contre la fracture numérique Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le COVID-19 accentuent la fracture numérique. De nombreux Français (notamment âgés) peinent à réaliser leurs démarches en ligne. Dans ce contexte, la plateforme Solidarite-numerique.fr a été lancée pour aider ceux qui ont des soucis avec l’utilisation des outils numériques.





En 2019, il faut savoir que plus des deux-tiers (67%) des plus de 75 ans souffraient d’illectronisme et que 17% des Français ont du mal à servir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.



Illectronisme : devant ce néologisme aux sonorités quelque peu barbares, se cache l’illettrisme numérique. C’est-à-dire, l’incompréhension du fonctionnent et du maniement des ordinateurs, du web, des smartphones, etc. Bref, des nouvelles technos.



Comme on peut l’imaginer, cet "illectronisme" touche notamment les populations les plus fragiles : les personnes âgées (les seniors plus jeunes étant plus à l’aise avec ces outils), les personnes peu diplômées et les ménages aux revenus modestes.



Pour accompagner ces personnes éloignées du numérique, un centre d’aide "Solidarité numérique" a été mis en place par les acteurs de la médiation du numérique, la MedNum, avec le soutien du secrétariat d'État chargé du numérique. Dans la pratique, il s’agit d’offrir une aide à ceux qui ne sont pas à l’aise avec un clavier !



Ce site propose ainsi plus de 230 ressources (des tutoriels, des liens vers des chaînes YouTube, des sites Internet utiles…).



Il contient plusieurs rubriques pratiques : s’initier à Internet et aux outils informatiques ; réaliser ses démarches administratives en ligne ; communiquer avec ses proches (communiquer grâce à une application mobile…) ; consulter un médecin à distance ; etc.



