Halo Rise : le réveil intelligent d'Amazon qui vous regarde dormir





Comment dormez-vous la nuit ? Sur le dos? De côté ? Avec des années de nombreux faux pas sociaux embarrassants qui se répètent dans votre cerveau alors que vous dérivez dans un paysage infernal ?





Ce réveil malin est capable de mesurer vos mouvements à l’aide d’une combinaison de capteurs intégrés – qui, heureusement, n’incluent aucune caméra – et d’apprentissage automatique pour suivre la durée, la qualité et les étapes de votre sommeil.



Son algorithme de sommeil a été formé et validé par rapport à la polysomnographie nocturne, l’étalon-or clinique pour l’analyse du sommeil.



Le suivi du sommeil de ce Halo Rise démarre automatiquement lorsque vous vous couchez, sans avoir besoin d’appuyer sur des boutons ou de donner des ordres.



Chaque matin, vous aurez droit à un graphique pratique et à d’autres statistiques montrant comment vous avez dormi et combien de temps vous avez passé dans chaque cycle de sommeil, dans la même veine que les applications d’Apple, Garmin, Fitbit et plus encore.



Astucieusement, il ne suivra également que le sommeil de la personne la plus proche, de sorte que vous n’aurez pas un méli-mélo de données de sommeil déroutantes qui n’ont aucun sens. Vous pouvez également désactiver les capteurs à tout moment, tandis que les données elles-mêmes sont cryptées sur l’appareil et dans le cloud.



D’autres capteurs incluent la lumière, l’humidité et la température ambiante, ces données pouvant ensuite être utilisées pour aider à faire des recommandations pour une meilleure nuit de sommeil à l’avenir.



Et bien qu’il n’ait pas d’enceinte Alexa intégrée, vous pouvez utiliser des appareils Alexa compatibles, comme ceux de la gamme Echo, pour demander comment vous avez dormi, régler des alarmes et même atténuer automatiquement les lumières lorsqu’il vous détecte. En supposant que vous ayez configuré un éclairage intelligent, bien sûr.



Naturellement, il fonctionnera également comme un réveil intelligent, vous réveillant au moment le plus opportun de votre cycle de sommeil, pour vous aider à vous réveiller frais et joyeux. Cette fonction de réveil intelligent semble plutôt soignée.



La bande lumineuse intégrée va vous réveiller en imitant le lever du soleil naturel. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau concept, c’est toujours le bienvenu et apprécié les sombres matins d’hiver. Il devrait être lancé pour 139,99 $ plus tard cette année.



