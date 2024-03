Granny Geek : une start-up qui accompagne les ainés vers l'autonomie numérique De nos jours, de nombreuses opérations du quotidien sont réalisées plus facilement grâce à Internet et aux différentes applications disponibles sur le marché. Oui, mais voilà, tout le monde, loin s’en faut, n’est pas forcément à l’aise avec les nouvelles technologies ! Et les laissés pour compte sont souvent des ainés… D’où la création de Granny Geek qui visent à accompagner les seniors vers l’autonomie numérique !











Or, de nombreuses études indiquent que les personnes âgées restent encore trop souvent sur le bord de la route numérique (les jeunes retraités sont tout de même mieux lotis et sont plus à l’aise avec l’informatique, l’ayant souvent utilisée auparavant dans leur métier).



Toujours est-il qu’il convient de favoriser l’inclusion numérique de tous par tous les moyens possibles… C’est dans l’objectif de surmonter cet illectronisme chez les seniors que les trois fondateurs de Granny Geek ont créé des ressources et des outils pour accompagner les séniors vers l’autonomie numérique.



Créée en 2020 pour venir en aide à leurs parents confrontés aux difficultés de maniement des outils numériques, les trois fondateurs eurent l’idée d’imaginer un service visant à en faciliter l’usage. Ainsi, Granny Geek apporte aujourd’hui aux séniors un soutien quotidien et des ressources adaptées pour apprivoiser les outils numériques et la navigation sur internet.



« L’idée est venue lorsque j’étais expatriée à Milan, je faisais partie de l’association des Français à l’étranger « Milan Accueil » où j’ai pu rencontrer les co-fondateurs de Granny Geek, Sylvain et Caroline, qui comme moi, aidaient leurs parents et grands-parents à distance sur des sujets informatiques » explique Florence Durif, Présidente de Granny Geek.



Et de poursuivre : « nous avons décidé de créer une entreprise d’assistance et d’accompagnement à distance des seniors au numérique avec un regard sur la problématique de « l’illectronisme » résolument bienveillant, gai et positif. Nous voulions rendre les seniors plus sereins, détendus en les aidant à reprendre leur autonomie dans ce domaine. »,



Depuis 4 ans, Granny Geek, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), aide à distance les seniors dans leur usage quotidien du numérique.



Elle intervient sur trois aspects pour entretenir et développer leurs compétences :

Article publié le 15/03/2024 à 01:00 | Lu 88 fois



