L’entreprise française Quantel Medical -filiale de Lumibird- développe et commercialise une gamme complète d'échographes et de lasers destinés à l'ophtalmologie. À la pointe d'une technologie évolutive, elle réalise un focus sur le glaucome, diagnostic et traitement.





Après l’âge de 40 ans, il est nécessaire de procéder régulièrement à des vérifications, en particulier en cas de présence de facteurs de risque.



Quelle que soit la forme de glaucome dont vous souffrez, votre ophtalmologiste réalisera une série d’examens :

• Mesure de la pression intraoculaire (tonométrie)

• Recherche de lésions du nerf optique à l’aide d’un examen du fond d’œil et d’examens

d’imagerie

• Recherche de zones de perte de la vision (examen du champ visuel)

• Échographie de l’angle irido-cornéen (UBM)

• Mesure de l’épaisseur de la cornée (pachymétrie)

• Inspection de l’angle de drainage (gonioscopie)



Traitement :

Dans l’absolu, et avec les connaissances et techniques actuelles, le glaucome reste incurable. Si vous souffrez de cette maladie, vous aurez très probablement besoin d’un traitement à vie. On traite le glaucome en diminuant la pression à l’intérieur de l’œil (pression intraoculaire).



En fonction de votre situation, les options qui s’offrent à vous sont des gouttes ophtalmiques soumises à prescription médicale, des traitements médicamenteux par voie oral, un traitement laser, une intervention chirurgicale ou une association de ces options.



Le traitement laser diffère en fonction du type de glaucome. En cas de glaucome à angle fermé, qu’il s’agisse de la forme aiguë ou de la forme chronique, une intervention au laser appelée iridotomie peut être réalisée. La trabéculoplastie sélective au laser (SLT pour « selective laser trabeculoplasty ») est un traitement laser du glaucome à angle ouvert. Cette intervention est réalisée en ambulatoire à l’aide d’un laser SLT et vise à ouvrir les canaux bouchés dans le trabéculum.



