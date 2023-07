Gironde : inauguration du centre de soins - maison de retraite de Podensac Le centre de soins - maison de retraite (CSMR) de Podensac en Gironde, un établissement public implanté de longue date sur le territoire de 285 lits vient d’être officiellement inauguré. Ce CSMR a été restructuré compte tenu de la vétusté des anciens équipements et afin de rassembler l’ensemble de son offre sur un même site. Détails.







Cet établissement est l'un des plus importants du Sud Gironde en termes de capacité avec ses 285 lits et places autorisées au total. Dans la pratique, il gère un EHPAD de 223 lits en hébergement permanent et une USLD de 50 lits.



D’autre part, il propose deux nouveaux modes d’accueil. En effet, en plus des 223 lits d’hébergement permanent, le CSMR de Podensac -situé à quelques kilomètres au sud-est de Bordeaux) a ouvert deux nouveaux modes d'accueil séquentiels : 6 places d'accueil de jour et 6 places d'hébergement temporaire, dont 3 hébergements temporaires d'urgence.



D’une manière générale, ces modes d'accueil sont un recours pour les aidants en besoin de répit... Ils sont aussi une aide pour les ainés ayant besoin d'un accompagnement renforcé ou d'un autre hébergement sur un temps court. Dans la pratique, ils permettent à toute personne de mener son projet de vie au cœur de la ville.



Dans la configuration précédente de l’établissement, on comptait peu de relations entre les résidents et le personnel des deux structures… C’est donc un changement majeur dans la nouvelle configuration qui permet des rencontres et des réalisations communes.



Notamment grâce à une cuisine thérapeutique (très tendance) permettant aux résidents de se retrouver pour y déjeuner et/ou cuisiner avec leurs proches. Il comporte aussi un jardin partagé avec les enfants de l’école proche et un pôle animation permettant une ouverture sur le territoire, l’accueil d’associations… Il accueille également une boutique solidaire pour la vente de vêtements à moindre coût, produits d’hygiène… tenue par des bénévoles d’une association et un espace de bien-être et esthétique.



Le département de la Gironde accompagne le développement de services dédiés aux personnes âgées sur tout le territoire, dans la lignée de son engagement « vieillir ensemble ». « C’est pourquoi, il a soutenu fortement et de façon volontariste la restructuration du CMSR qui regroupe un centre de soins et une maison de retraite » assure le communiqué du département.



La Gironde accueille 181 EHPAD et unités de soins de longue durée dont 85 EHPAD privés pour un total de 14.056 résidents, 35.000 bénéficiaires de l’APA.

Article publié le 10/07/2023 à 04:34 | Lu 85 fois



Dans la même rubrique < > Maisons de retraite : le site Pour-les-personnes-agees.gouv.fr affiche désormais les équipements et les services Des bienfaits de la réflexologie plantaire et palmaire en maison de retraite