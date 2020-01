Article publié le 10/01/2020 à 02:00 | Lu 49 fois Gin et rhum de chez Ôdevie, une percée française Des prix élevés créés par le monopole de certains distributeurs éloignent les amateurs français des whiskies qui autrefois avaient leurs faveurs. Une opportunité pour de nouveaux acteurs de proposer des gins français et des rhums de qualité.

Ôdevie Creative Spirit fait partie de ces petites maisons qui perpétuent la tradition française des spiritueux traditionnels. Créée en 2010, cette société se concentre sur une gamme réduite de deux gins et trois rhums.



Résolument indépendants, les deux fondateurs, Thibault de la Fournière et son associé Christian Vergier ont acquis dans le passé un savoir-faire en matière d’assemblage de rhums. C’est d’ailleurs avec le rhum que commence l’aventure d’Ôdevie Creative Spirit.



Après une première expérience avec les rhums Arcane, les deux associés lancent la collection de rhums Island Signature Collection. Une série de rhums premium venus de différents horizons du globe. Deux viennent des Caraïbes et le troisième de l’océan Indien. Avec une unité de flacons et d’étiquetages, cette collection possède désormais une image forte facilement reconnaissable.



Venu de la Jamaïque, le Yellow Snake est un rhum de mélasse qui assemble des rhums de plusieurs distilleries de l’île. Sans sucre ajouté, il possède une fraîcheur naturelle et une rondeur qui se prolongent dans une dégustation de vanille et d’agrumes. Légèrement poivré, il peut se déguster seul ou accompagner d’un cigare puissant.



Après l’étiquette jaune du Snake, voici l’étiquette rouge de l’Anacaona. Natif de Saint Domingue, l’Anacaona est un assemblage de rhums jeunes. Poivré et épicé, ce rhum offre une minéralité qui conviendra parfaitement à l’élaboration de cocktails. Là encore, on apprécie sa discrétion en sucre. Le choix de ne pas mettre de sucre ajouté laisse s’exprimer toute la délicatesse de l’assemblage.



Après l’étiquette rouge de l’Anacaona, voici la bleue du Turquoise bay. Originaire de l’Ile Maurice, ce rhum est un assemblage de pur jus de canne (destiné aux rhums agricoles), de mélasse et de sucre. Plus doux, il accompagnera idéalement des babas ou des crêpes flambées. Un lait de poule, un grog seront aussi parfaits avec ce rhum gourmand. Voici une gamme de trois rhums aux assemblages subtils où le sucre reste discret qui sont vendus entre 34 et 36 euros.



Outre cette jolie série de rhums, Ôdevie Créative Spirit, vient d’inscrire à son catalogue deux gins produits en France. Proposés sous la marque Generous Gin, ce sont deux gins qui bénéficient là encore d’un superbe flaconnage dont on remarque l’élégance. Un flacon opalin agrémenté d’un décor floral vert ou noir selon le gin, le design est à la fois original et très traditionnel.



Fabriqués à Cognac ils mettent en avant un style de spiritueux français dans leur expression. Dans sa livrée de dentelle noire très française, l’Original offre une réponse immédiate, c’est un gin classique qui ne sort pas de l’officine d’un pharmacien. Le genièvre et la muscade répondent présents en premier. Un nez d’agrumes frais, une bouche épicée où le genièvre s’impose dans la longueur. Parfait pour un Negroni, il peut également se boire sec avec de l’anguille fumée.



Décoré de feuillage vert, l’Organic Gin ne cache pas ses ambitions : être un gin écolo, il arbore d’ailleurs le logo agriculture biologique. Radicalement différent, fleuri, citronné, très féminin, rond, il se destine particulièrement aux cocktails. Très botanique, sa douceur fait oublier ses 44°. Le gin idéal pour un gin tonic ou un Martini. Dès 44 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier.









