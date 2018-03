Article publié le 09/03/2018 à 02:13 | Lu 131 fois Génération Mouvement : de la lutte contre l'isolement et de la défense des retraités Chaque année, l’association Générations Mouvement organise ses Journées nationales, un évènement qui réunit les responsables associatifs des 84 fédérations départementales et des 17 unions régionales. Pour 2018, elles auront lieu du 20 au 22 mars à La Rochelle et auront pour thématique la lutte contre l’isolement et la défense de retraités.

Depuis une quarantaine d’années, l’association de seniors Générations Mouvement, s’implique au quotidien dans la défense des intérêts des quinze millions de retraités (actuellement) et de leur rôle dans la société à l’aide de ses 84 fédérations départementales et de ses 8 500 associations locales affiliées.



En tout, cette structure associative compte plus de 600.000 adhérents auxquels elle propose de créer du lien social mais aussi, de nombreuses activités culturelles (théâtre, visites et sorties culturelles, voyages), physiques (danse, gymnastique, natation, marche), de détente (jeux, fêtes) et de prévention.



Depuis sa création, Générations Mouvement -anciennement Ainés ruraux- lutte également contre l’isolement de tous les seniors, notamment en zone rurale. L’association s’emploie ainsi à favoriser les échanges intergénérationnels et, depuis quelques années, a mis en place de nombreuses actions pour lutter contre la fracture numérique.



A l’occasion des Journées nationales qui se tiendront le 20/22 mars prochains à La Rochelle, l’association va proposer trois jours pour discuter de thématiques au cœur des préoccupations des seniors. Plus de 200 participants issus de tous les départements sont attendus.



C’est autour de la lutte contre l’isolement et l’avenir des retraités que seront articulées ces Journées 2018. Différentes tables rondes et conférences seront proposées sur ces thématiques, en présence de nombreux interlocuteurs.



• La fracture numérique chez les personnes âgées, et plus particulièrement dans le monde rural, est une préoccupation majeure pour la société et engendre isolement et exclusion. Générations Mouvement s’implique au quotidien pour que les seniors ne soient plus exclus de cette évolution digitale mais, au contraire, qu’ils en appréhendent les différents outils.

• La réforme du système des retraites prévue en 2018 est un des grands enjeux de l’association. Le devenir des retraités et la prise en compte de leurs inquiétudes sont des thématiques sur lesquelles Générations Mouvement a à cœur de travailler au quotidien.