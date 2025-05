Les rosés de l'été : des couleurs et des formes Le rosé a le vent en poupe. En disant cela, on enfonce des portes ouvertes. En effet, cela fait des dizaines d’années que la Provence dans toute sa généralité est la région du rosé. Le terme rosé de Provence étant presque devenu un terme générique à l’instar d’un Frigidaire. Face à ce succès de consommation, la France viticole entière s’est mise à produire des rosés. Le bordelais, l’Alsace, la Bourgogne, le sud-ouest, les vins de Loire qui n’a pas son rosé. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 27/05/2025

Mais la meilleure indication du succès à long terme des vins rosés vient de l’implication dans cette production de grands groupes financiers ou familiaux.



C’est ainsi que des maisons comme LVMH et Chanel avec le domaine de l’Ile, sont désormais propriétaires de domaines viticoles.



Le premier étant propriétaire du château Galoupet et actionnaire majoritaire du château Minuty. Le château Sainte Marguerite est adossé à la puissance du groupe Pernod-Ricard. En Provence, on cherche également à rehausser l’attractivité de la région en promouvant l’œnotourisme.



Pour cela des architectes de renom comme Jean-Pierre Wilmotte apporte leur notoriété lors de la réfection de certains domaines.



Avec 30% des ventes de vins en France, le rosé ne pouvait laisser indifférent les producteurs des autres régions françaises. Parallèlement à la consommation exponentielle de rosé, les prix de certains vins montent en flèche et atteignent des prix dépassant les 35€ voire les 50€.



Le prix moyen pour un vin de qualité se situant dans la fourchette des 10 à 15€. Le rosé c’est aussi des nuances qui les font se distinguer les uns des autres avec une palette de couleurs qui débute dans un rose si pâle qu’il est presque transparent jusqu’à un rose soutenu proche de la cerise.



Le flaconnage et les étiquetages, loin des carcans habituels des grandes régions de vins, se laisse aller à des fantaisies estivales et apportent une touche de bonne humeur sur les tables de l’été.



Voici une courte sélection de rosés pour l’été avec bien sûr quelques vins de Provence.





Gassier, Côtes de Provence 2024



Un magnifique flacon hexagonal, une teinte presque transparente d’une grande délicatesse, certifié en agriculture biologique, le Côtes de Provence de La maison Gassier coche toutes les cases pour être d’office sur les tables de l’été.



Grenache, cinsault, syrah et vermentino voilà pour les cépages qui le composent. Outre sa robe pâle, il offre un nez d’agrumes. En bouche c’est la pêche blanche qui lui donne son expression. Idéal avec des crevettes grillées et quelques oursins. 14€ environ.





Grain de glace, le rosé de l’hiver 2024



Ludique dans sa présentation, ce rosé affiche un panda sérigraphié sur son flacon. Produit par les Maîtres vignerons de la presqu’île de Saint Tropez, ce vin est dans l’air du temps et affiche une robe presque translucide.



Un flacon fuselé, un nom de cuvée disruptif et à l’opposé de ce que l’on attend, tout comme « l’étiquette » qui n’a rien d’œnologique.



Ce nom original pour un rosé se justifie par la date de sa commercialisation qui a lieu le 1er décembre de chaque année depuis quinze ans. Une sorte de clin d’œil aux vins de glace de certaines régions.



Assemblage de grenache, de cinsault, de syrah et de rolle, ce Grain de glace offre un nez de pêches blanches et de coings mûrs, en bouche sa rondeur laisse s’exprimer les fruits exotiques dans une belle fraîcheur.



Un rosé d’apéritif à boire dans la fraîcheur du soir avec quelques fruits de mer. 12,95€ chez les cavistes.





Jolies Filles Classique 2024



Un rosé classique comme son nom le précise. Une bouteille bordelaise, une étiquette sobre pour cet IGP Méditerranée qui assemble cinsault et syrah.



Une robe saumonée, un nez d’agrumes et de pêches blanches laissent découvrir une bouche féminine fraîche et flatteuse.



Un vin festif a boire autour de la piscine avec quelques tapas ou une salade de fraises. 9,50€.





Seasons Rosé 2024 de chez Marrenon



Certifié en agriculture biologique, le Seasons Rosé 2024 bénéficie de l’AOP Lubéron. Il est produit par la cave Marrenon qui est aujourd’hui un groupement d’environ 400 vignerons implantés entre Lubéron et Ventoux.



Présenté dans un flacon élégant que souligne une étiquette aux quatre couleurs, le Seasons est un assemblage de grenache noir (70%) et de syrah (30%). Un flacon qui révèle une robe claire légèrement saumonée avec de jolis reflets.



Le nez gourmand évoque les petits fruits rouges, des notes que l’on retrouve en bouche avec une finale légère d’agrumes. Un vin d’apéritif pour accompagner quelques petits farcis. 7,40€ sur la e-boutique.





Le Jas 2022 du Domaine Perréal



Domaine de multiculture, Perréal outre la vigne regroupe dans ce domaine 600 oliviers, 800 arbres à Yuzu ainsi que des chênes truffier.



Avec le Jas, on reste dans une configuration classique, bouteille bourguignonne et étiquette classique mais élégante, de quoi souligner la vocation gastronomique de ce rosé. Sa production limitée à 1.500 bouteilles renforce encore cette image de rosé haut de gamme.



Assemblage de 50% de mourvèdre et de 50% de syrah cultivés sur des parcelles de marne argileuse pour le premier et sablonneux pour la syrah. Sa robe saumonée est d’un rose soutenu qui tranche sur les rosés à la mode.



Le nez de coings mûrs et de pêche blanche annonce une belle gourmandise. En bouche, il est à la fois minéral et rond avec des notes de fruits rouges et d’épices et une belle mâche.



Un rosé idéal avec un poisson noble ou un homard grillé. Un rosé gastronomique que l’on pourra garder en cave quelque temps. Le Jas Rosé 2022 Domaine Perréal environ 19€.





Rosé Idylle 2024, un IGP Atlantique des « Vignerons mais Autrement »



Voilà un vin de fête à boire entre copains dans une soirée barbecue au camping. Il respire les soirées d’été au bord de la piscine et ne refuse pas que l’on ajoute quelques glaçons.



Issu d’un assemblage de cabernet franc, de cabernet sauvignon et de merlot voilà un vin simple qui offre un excellent rapport qualité/prix. Produit par un regroupement de caves coopératives, il est vendu dans le circuit de la grande distribution.



Comme tous les rosés à la mode, il offre une robe pâle presque translucide. Aux nez c’est la fraîcheur acidulée des petits fruits rouges tandis qu’en bouche, c’est la vivacité du bonbon anglais qui reste présente dans sa longueur. Parfait pour des grillades et des crevettes. 4.95€ en GD.





Allegro 2024, l’Alsace en rosé



La bouteille typiquement alsacienne situe immédiatement l’origine géographique de ce rosé. Quant à l’étiquette ornée d’une cigogne arborant une coiffe alsacienne nous confirme s’il en était besoin l’origine de ce vin.



Elaboré en cépage pinot noir, ce rosé se distingue également de ses concurrents. Conçu par la Cave de Ribeauvillé, ce rosé bénéficie d’une expérience certaine dans la conception de jolis vins.



Contrairement aux rosés tendances, sa robe est intense, d’une teinte groseille qui enlumine le verre. Le nez met en avant les petits fruits rouges que l’on retrouve en bouche dans une belle fraîcheur.



Idéal pour un apéritif autour d’un barbecue ou d’une assiette de charcuterie. Rosé Allegro, cave de Ribeauvillé, 9,75€





Sancerre, Les Belles Vignes 2024 du domaine Fournier



Lorsque l’on pense Sancerre, c’est immédiatement vers le blanc et un peu plus rarement le rouge que l’on s’arrête. Désormais, il conviendra de changer nos paradigmes et y adjoindre le rosé. Là encore, c’est un cépage pinot noir qui est à la base de ce vin.



Issu d’un terroir argilo-calcaire, ce rosé possède une minéralité typique des vins de ce terroir avec le caractère et l’élégance du pinot noir.



Un flacon qui évoque la bouteille bourguignonne, une étiquette élégante et sobre, l’ensemble souligne la vocation gastronomique de ce rosé. Sa robe entre saumon et corail offre de jolis reflets dans le verre. Le nez délivre des notes de fruits rouges et de chèvrefeuille.



En bouche, le fruité de la cerise et de la pêche blanche est très présent dans une jolie souplesse. Un rosé gourmand et harmonieux.



Il sera parfait pour accompagner un thon mi cuit, des langoustines grillées ou un homard. Sancerre AOP Les Belles Vignes 2024 domaine Fournier, 18,15€ chez les cavistes.





Rosé Pinot noir du Val de Loire 2024



Encore un pinot noir avec ce rosé du domaine J de Villebois. Entre Touraine et Sancerre, ce rosé exprime toute la subtilité des vins de Loire en IGP.



Une robe claire et légèrement saumonée, il dégage une belle élégance. Un nez aux arômes de fleurs séchées, de fruits frais et d’agrumes précède une bouche fruitée. Fruits rouges, épices avec une légère amertume de cardamone et une belle longueur gourmande signent ce rosé de plaisir.



Idéal pour les soirées d’été avec quelques assiettes de tapas. 9,30€ chez les cavistes.





Joël Chassaing-Cuvillier







