Détoxification du foie : le point avec Jason Raffington, coach en nutrition chez Sanday Natural Plus que jamais, notre corps est confronté à des toxines environnementales, à la pollution de l'air, aux conservateurs dans les aliments, aux produits chimiques présents dans les produits du quotidien et dans les emballages en plastique. Ces agressions peuvent épuiser les réserves de nutriments, accumuler des substances nocives indésirables et des intermédiaires métaboliques hautement toxiques dans l'organisme, et avoir un impact négatif à long terme sur notre santé.

Le Foie en bref

Le foie est l'organe métabolique central du corps humain. Il produit des protéines et des enzymes essentielles, stocke et transforme les nutriments, produit la bile et est responsable de la détoxification des produits métaboliques, des médicaments et des toxines.



Le surpoids, le syndrome métabolique (« syndrome de la bedaine »), les troubles du métabolisme lipidique, le diabète, les toxines environnementales, mais aussi une flore intestinale perturbée par des bactéries ou des champignons pathogènes peuvent fortement solliciter le foie.



De plus, la consommation excessive d'alcool reste largement répandue et demeure une cause importante de lésions hépatiques graves.



Grâce à ses nombreuses fonctions, le foie influence directement ou indirectement tous les autres organes de notre corps, jouant ainsi un rôle central dans la santé, la performance et le bien-être.



Quels sont les avantages d'une détoxication hépatique régulière pour la santé ?

Dans une certaine mesure, le foie peut faire face à ces facteurs de stress. C'est sa fonction.



Cependant, si la charge toxique cumulative est trop élevée, le mécanisme de détoxification du foie devient lent et certaines toxines peuvent rester actives plus longtemps que nous ne le souhaitons ou que notre corps ne peut le supporter.



Cela perturbe le métabolisme normal et peut nous rendre malades. Il est donc important de soutenir le foie, en particulier lorsqu'il est fortement sollicité (par exemple, en cas de consommation élevée d'alcool et de sucre, de surpoids, d'exposition aux toxines, de prise de médicaments, etc.), afin que la désintoxication naturelle, propre au corps, puisse avoir lieu.



Quelles sont les méthodes permettant de soutenir le foie dans sa fonction de détoxification ?

Tout d'abord, il faut réduire autant que possible les charges naturelles, par exemple en modifiant l'alimentation (plus d'aliments frais/non transformés voire sans pesticides), moins de sucre et plus de fibres, « mangez l'arc-en-ciel » - des légumes variés, colorés et amers avec beaucoup d'eau filtrée.



S'ajoutent à cela envisager des changements de style de vie, par exemple, une perte de poids lente (attention : une perte de poids trop rapide peut entraîner une libération rapide de toxines et surcharger le foie), l'arrêt du tabac, la réduction du stress, le jeûne intermittent pour donner au corps le temps de se « nettoyer » et de se détoxifier.



Quels effets un nettoyage du foie peut-il avoir sur le poids ?

Un foie sain et fonctionnant bien peut soutenir le métabolisme, la combustion des graisses et la régulation hormonale, ce qui peut avoir un effet positif sur le poids.



Cependant, une « détoxification du foie » au sens d'une cure détox à court terme n'entraîne généralement qu'une perte d'eau, mais pas de véritable perte de graisse.



Petite explication : le foie influence le métabolisme des graisses et la dégradation des lipides (élimination des graisses). Une surcharge du foie peut entraîner une moins bonne dégradation des graisses et leur accumulation dans le foie ou dans le corps.



Le foie régule le taux de sucre dans le sang en stockant et en libérant du glucose. Un foie surchargé peut contribuer à une résistance à l'insuline, ce qui peut entraîner des fringales, une prise de poids et un diabète de type 2.



Des hormones telles que les œstrogènes et le cortisol sont dégradées dans le foie. Un dérèglement de ces hormones peut également entraîner des fringales, mais aussi une rétention d'eau et une accumulation de graisse. Des modifications de l'alimentation et du mode de vie peuvent avoir une influence positive sur le foie et le poids.



Quels aliments et nutriments peuvent contribuer à une fonction hépatique saine ?

Voici quelques exemples d'aliments particulièrement « bon pour le foie » :

- Les aliments riches en vitamine E comme les noix et les graines, les artichauts, qui stimulent la sécrétion biliaire, favorisent la digestion et protègent le foie



- Les baies (qui contiennent des fibres et des substances végétales, comme les anthocyanes, qui ont un fort effet antioxydant)



- Les pousses de brocoli (crucifères, contiennent des substances végétales soufrées qui aident le corps à se détoxifier)



- Les aliments fermentés (pour soutenir la muqueuse intestinale, qui empêche les toxines de passer dans la circulation sanguine)



- Les légumes verts foncés (qui contiennent beaucoup de chlorophylle et d'autres substances végétales qui peuvent lier les toxines).



De plus, certains nutriments peuvent être pris spécifiquement pour soutenir le foie.

Une surcharge ou une altération de la fonction hépatique passe souvent inaperçue au début, car le foie, contrairement à d'autres organes, ne possède pas lui-même de récepteurs de la douleur.



Au contraire, des troubles diffus apparaissent dans un premier temps, qui pourraient également être le signe de nombreux autres problèmes de santé. Les symptômes typiques sont surtout la fatigue, l'épuisement et la baisse de performance - c'est pourquoi la fatigue est aussi appelée la « douleur du foie ».



La bonne nouvelle : le foie est très résistant et peut remarquablement bien guérir des dommages subis. Les maladies courantes telles que le foie gras, l'inflammation du foie et la congestion biliaire sont généralement complètement réversibles.



La modification du régime alimentaire et la réduction des charges toxiques sont des mesures importantes pour la régénération du foie.



Mais la nature met également à disposition toute une série de phytonutriments très efficaces qui permettent de soutenir et de stimuler la fonction hépatique de manière ciblée. Il est temps de faire un petit nettoyage de printemps du foie !







