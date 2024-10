France : le quotidien des personnes âgées en situation de pauvreté... C'est ce que dévoile le nouveau rapport des Petits Frères des Pauvres* consacré, pour la première fois, aux 2 millions d’ainés qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Basé sur une étude réalisée par CSA auprès de personnes vivant avec moins de 1.200 euros par mois* et de témoignages de personnes âgées accompagnées par l’association… Avec 20 préconisations, les Petits Frères des Pauvres appellent les pouvoirs publics à des actions concrètes pour améliorer la vie des aînés les plus modestes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/10/2024





Voici donc ci-après, les dix principaux enseignements de cette grande enquête :

Lien social, chauffage, alimentation, santé : plus des deux-tiers (69%) des ainés pauvres ont connu au moins une privation ces douze derniers mois.

Un petit tiers (31%) des 60 ans et plus en situation de pauvreté déclare faire face à des difficultés pour payer les factures du quotidien.

Une personne âgée pauvre sur dix indique ne pas avoir de complémentaire santé, une part qui double auprès de ceux qui touchent moins de 750 € par mois.

Sans trop de surprise, plus de la moitié (55%) des 60 ans et plus en situation de pauvreté estime que leurs conditions de vie se sont dégradées depuis 5 ans.

Un gros tiers (37%) des ainés pauvres se sent abandonné au sein de la société. Un sentiment d’abandon encore plus fort -là encore, sans surprise- en milieu rural.

La pauvreté est plus durement vécue par les moins de 75 ans, et tout particulièrement par les moins de 65 ans.

Les relations familiales et amicales restent le plus souvent solides, mais pour ceux qui cumulent pauvreté et solitude, c’est une double peine qui fragilise encore plus.

Plus d’une personne âgée pauvre sur deux ne bénéficie d’aucune aide et s’estime mal informée, mais seulement un petit tiers (31%) d’entre elles souhaite être accompagné pour connaître leurs droits. Par ailleurs, seulement 44% savent précisément ce qu’est le minimum vieillesse.

Pas d’équipement Internet, absence d’aisance avec le numérique : près des trois-quarts (73%) des personnes âgées pauvres sont en difficulté avec la dématérialisation des démarches. Une situation qui complique fortement la vie dans un quotidien de plus en plus numérique.

Améliorer son habitat, partir en vacances, faire plaisir à ses proches seraient les priorités dans l’hypothèse de revenus plus importants.



« J’en appelle (…) à la responsabilité de nos politiques et les invite à changer de regard sur la pauvreté, à mettre un terme aux discours stigmatisants car ils conduisent des personnes pauvres dont la seule richesse est de conserver à tout prix leur dignité, à refuser leurs droits pour ne pas être identifiées seulement comme des assistés, à amplifier des colères sourdes et à mettre à mal la troisième composante de notre devise républicaine, la fraternité -à laquelle les Petits Frères des Pauvres sont farouchement attachés » insiste Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres.





Les Petits Frères des Pauvres formulent vingt recommandations, parmi lesquelles :

La revalorisation sans délai le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté.

La suppression de la récupération sur succession de l’Aspa facteur de non-recours.

La création des conditions, dans les deux ans, pour rendre effective la solidarité à la source en élargissant les prestations éligibles, y compris le minimum vieillesse, afin de réduire le fort taux de non-recours.

L'augmentation, dans les trois ans, du nombre de bus France Services pour permettre aux personnes âgées les moins mobiles d’avoir accès aux services publics avec une offre du “dernier kilomètre”.

La mise en place d'un “Plan Marshall” pour la rénovation des Résidences Autonomie.



Pour accompagner la sortie du rapport enfin, les Petits Frères des Pauvres : diffusent la saison 3 de leur podcast "Même pas mort !" qui continue à faire changer de regard sur la vieillesse ; avec Jorge, Adolpha, Moulay, Madeleine et Jean-Gilbert. Âgés de 64 à 83 ans, ils se confient, au-delà des difficultés auxquelles ils ont dû faire face dans leur vie, sur leurs forces, leurs talents et leurs satisfactions quotidiennes. Les 5 épisodes de cette nouvelle saison, agrémentés d’éclairages d’experts (notamment l’économiste Michael Zemmour, le philosophe Guillaume Le Blanc), sont diffusés du 1er octobre au 26 novembre sur toutes les plateformes d’écoute.

Proposent "Pauvres vieux ", une exposition photos de 13 portraits de personnes accompagnées par l’association. À travers des photos et récits de vie de ces invisibles, on découvre des parcours de vie complexes dont découle une vieillesse sans projets, acceptée avec fatalisme. Les visages marqués et les habitudes étriquées du quotidien, révélés avec poésie dans ces 13 portraits, nous touchent et nous invitent à davantage d’humanité. L’exposition fera l’objet de plusieurs événements régionaux à l’occasion de la sortie du rapport le 1er octobre. Elle circulera en 2024 et 2025 partout en France pour faire connaître l'inadmissible situation de ces Pauvres vieux.

Publient une pétition "Pour une revalorisation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté" qui a pour objectif de réunir 100.000 signataires pour interpeller les pouvoirs publics. #PourUneVieillesseDigne.



*Échantillon national de 755 individus âgés de 60 ans et plus, vivant sous le seuil de pauvreté en France métropolitaine (dont Corse), Martinique et Guadeloupe. Avec le soutien financier de la Fondation Petits Frères des Pauvres et de l’Assurance retraite. Ce rapport dresse un constat alarmant des conditions de vie des personnes âgées pauvres : privations, sentiment d’abandon, non recours aux droits, mauvaise connaissance de leurs droits...Voici donc ci-après,« J’en appelle (…) à la responsabilité de nos politiques et les invite à changer de regard sur la pauvreté, à mettre un terme aux discours stigmatisants car ils conduisent des personnes pauvres dont la seule richesse est de conserver à tout prix leur dignité, à refuser leurs droits pour ne pas être identifiées seulement comme des assistés, à amplifier des colères sourdes et à mettre à mal la troisième composante de notre devise républicaine, la fraternité -à laquelle les Petits Frères des Pauvres sont farouchement attachés » insiste Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres.*Échantillon national de 755 individus âgés de 60 ans et plus, vivant sous le seuil de pauvreté en France métropolitaine (dont Corse), Martinique et Guadeloupe. Avec le soutien financier de la Fondation Petits Frères des Pauvres et de l’Assurance retraite.







La rédaction vous conseille < > Journée internationale des personnes âgées : des initiatives pour mieux vieillir Réforme des retraites : confirmer, ajuster, susprendre, quelle est la marge de manoeuvre du 1er ministre Barnier ?