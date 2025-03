Forum des Seniors Bretagne : présentation d'une "maison bienveillante" grandeur nature Le Forum des Seniors Bretagne se tiendra à la Glaz Arena de Rennes Cesson-Sévigné les 7 et 8 mars prochains. Pendant deux jours, la Glaz Arena se transformera en un lieu d’échanges, de découvertes et de partages pour bien préparer sa retraite et la vivre le plus sereinement possible. Parmi les choses à découvrir, une « Maison Bienveillante » grandeur nature pour éviter les accidents domestiques ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/03/2025

Chaque année, en France, près de 20.000 personnes perdent la vie à cause d'un accident domestique. Ce chiffre est deux à trois fois plus important que celui des accidents de la route.



Les plus exposés (sans trop de surprise) sont les personnes âgées et les enfants. Parmi les accidents domestiques les plus répandus, on note les chutes, les brûlures, les intoxications, les étouffements et les électrocutions.



Pour pallier ce problème, le Forum des Seniors Bretagne a eu l’idée de reconstituer une véritable maison et ses 4 pièces principales de vie à l’échelle.



Cette reconstitution grandeur nature a pour objectif d’expliquer de façon très claire et très concrète aux visiteurs du Forum comment faire pour éviter les accidents domestiques via des moyens simples et peu coûteux.



Un « parcours sécurité » très ludique, animé par des ergothérapeutes, a été ainsi mis en place dans 4 pièces de vie (cuisine, salle de bain, chambre et pièce à vivre). Les visiteurs pourront visualiser en direct les différentes façons de rendre leur logement plus confortable, plus facile à vivre au quotidien et plus sécurisé.



Cette maison Bienveillante a été réalisé grâce au partenariat mis en place avec Ergo Logis, Leroy Merlin, Broceliande Medical et Soliha.



Avec plus de 90 exposants, 55 conférences, ateliers santé et animations, le Forum des Seniors Bretagne a pour mission d’accompagner les plus de 50 ans dans tous les aspects de leur via actuelle ou future en matière de santé, de prévention, de protection sociale, de succession, d’adaptation de son domicile aux différents âges de la vie, d’activités culturelles et de loisirs…







