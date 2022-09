Article publié le 15/09/2022 à 10:38 | Lu 230 fois Festival SilverEco 2022 : les 25 initiatives récompensées cette année par le jury





Pour la seconde année consécutive, la cérémonie des Trophées SilverEco s’est déroulée au Palais des Festivals de Cannes le 22 septembre : à cette occasion, vingt-deux récompenses ont été décernés auxquels se sont ajoutés un Prix « Coup de cœur du public », un Prix du « Jury seniors » et un Prix « Coup de cœur des organisateurs » récompensant les meilleures initiatives, solutions et bonnes pratiques des acteurs de la Silver économie pour l'année 2022. Détails.

Qu'il s'agisse de R&D, de Design for All, de nouvelles technologies, de nouveaux services, de distribution, de marketing (...), la Silver économie est un formidable territoire d'innovations. Où la France est plutôt créative.



Catégorie Aide aux aidants

· Lauréat 2022 : Solution Ami / Les béquilles du cognitif, pour ses deux applications destinées aux aidants et aux aidés en leur apportant des solutions pour améliorer leur quotidien.

· Coup de cœur du Jury : Helpy : un nouveau jeu stimulant, ludique et coopératif entre les personnes fragilisées et leur entourage.



Catégorie Habitat - Domicile

· Lauréat 2022 : Les Ailes des Anges, pour sa maison de colocation senior inclusive et adaptée aux besoins de tous.

· Coup de cœur du Jury : Créé, pour sa kitchenette réglable qui répond au vieillissement de la population et garantit une plus grande autonomie pour cuisiner et s’alimenter.



Catégorie Hébergement collectif -EHPAD

· Lauréat 2022 : EPHAD Le Charnivet L’Ehpad Le Charnivet propose une délocalisation de l’école pour co-construire un projet enfants/locataires et résidents.

· Coup de cœur du Jury : Azélie Santé, pour sa plateforme dédiée aux EHPAD permettant d’aider la gestion des équipes pour le bien-être des résidents.



Catégorie innovation produit

· Lauréat 2022 : MJ Innov, pour son projet destiné à améliorer la qualité de vie des personnes ayant des troubles cognitifs ou ayant des besoins spécifiques.

· Coup de cœur du Jury : Créé, pour Gripo, un dispositif innovant redonnant de l’équilibre et facilitant le déplacement en autonomie.



Catégorie Innovations – nouvelles technos

· Lauréat 2022 : Better World, pour sa démarche d’amélioration des services aux seniors, aux proches aidants et aux professionnels fréquentant les EHPAD.

· Coup de cœur du Jury : SonAide, pour son boîtier avec intelligence artificielle permettant d’aider les personnes âgées à rester plus longtemps à domicile.



Catégorie intergénérationnel

· Lauréat 2022 : Allo Louis, pour sa plateforme de mise en relation d’étudiants et de seniors lors de besoins ponctuels.

· Coup de cœur du Jury : Mamie Baby, pour son réseau de micro-crèches intergénérationnelles installées au sein d’établissements pour seniors.



Catégorie Loisirs, culture et bien-être

· Lauréat 2022 : Boîte à Histoires du Monde, avec le JT des aînés qui permet de créer un lien social entre les résidents, leurs familles ainsi que le personnel de l’établissement.

· Coup de cœur du Jury : Association Fabkid3d, pour son expérience offrant une libération de l’esprit grâce à une technologie innovante pour raviver les souvenirs.



Catégorie Lutte contre l’isolement

· Lauréat 2022 : Emotivi, pour sa solution permettant aux seniors dépendants de recevoir des appels vidéo, photos ou messages de leur famille et des soignants.

· Coup de cœur du Jury : Dans les Pas d’Alexandre, pour ses expériences de voyages à 360° dans les EHPADs.



Catégorie Santé – E-santé

· Lauréat 2022 : Tensi+ / Stimuli Technology, pour son dispositif traitant les symptômes de l’hyperactivité vésicale.

· Coup de cœur du Jury : Blastodent Company, pour son programme de pérennisation de l’activité des chirurgiens-dentistes au chevet des patients dépendants.



Catégorie Services et Services à la personne

· Lauréat 2022 : Domplus Groupe, qui offre des solutions technologiques et humaines pour accompagner seniors et aidants.

· Coup de cœur du Jury : SAS Famille du Chêne, avec son projet d’associations d’aide à la personne partout en France pour agir au quotidien.



Prix seniors

· Lauréat 2022 : FeetMe, pour son projet permettant de lutter contre les chutes avec blessures et réduire l’occurrence de celles-ci.

· Coup de cœur du Jury : Simplifia, avec sa plateforme d’anticipation et d’informations à propos de la mort.



Prix spécial du public

· Lauréat 2022 : ADMR Charente, un karaoké à Chalais, pour les actions de l’ADMR Charente qui propose des activités ludiques comme les après-midis karaoké.



Prix spécial des organisateurs

· Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – RFVAA . Les organisateurs ont souhaité décerner un coup de cœur à une belle initiative qui a fêté ses 10 ans en 2022 : cette association affiliée à l’OMS incite les territoires à mieux s’adapter aux besoins des aînés et lutter contre l’âgisme.



Présidé par le sociologue Serge Guérin, ce jury de cinquante experts a eu la lourde tâche de départager près de 100 dossiers de candidature dans les 10 catégories suivantes : aide aux aidants / habitat - domicile / hébergement collectif - Ehpad / innovation produit / intergénérationnel / nouvelles technologies / loisirs - culture - bien-être / lutte contre l'isolement / santé - e-santé / services - services à la personne.









Dans la même rubrique < > Prime exceptionnelle de rentrée : les ainés touchant l'Aspa peuvent en bénéficier Drogues : de plus en plus de consommateurs chez les seniors