Article publié le 21/01/2020 à 03:00 | Lu 288 fois Faire le tour du monde en croisière : le voyage d'une vie Rêve partagé par tout un chacun depuis des générations, faire le tour du monde en croisière se veut désormais plus que jamais à la portée de tous. Voyage initiatique de jeunesse, lune de miel, anniversaire de mariage, cadeau de départ à la retraite, les occasions ne manquent pas pour offrir ou s'offrir le voyage d'une vie. Voici un avant-goût de ce qui vous attend à bord d'une croisière tour du monde.

Les escales à Privilégier

Faire le tour du monde, c'est d'abord partir à la découverte de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Et puis, c’est un voyage mythique, n’ayons pas peur des mots. Au cours de votre croisière tour du monde, vous aurez le plaisir de découvrir les pays les plus emblématiques des cinq continents, selon les itinéraires proposés par exemple par Starcroisieres. Dépaysement garanti.



Depuis la France, commencer sa croisière tour du monde sur la Méditerranée est un très bon choix. Au départ de Marseille, vous pourrez longer les côtes ibériques et profiter de vos premières escales européennes à Barcelone et à Lisbonne aux portes de l’Atlantique.



Vous longerez ensuite les côtes africaines et traverserez le Cap Vert pour faire escale au Brésil et découvrir la baie de Rio de Janeiro, époustouflante. Au Costa Rica, le parc national de Tortuguero et sa célèbre zone de nidification de tortues de mer en voie de disparition compteront parmi vos plus beaux souvenirs.



Le Canal de Panama -point stratégique sur le globe qui sépare l’Amérique du nord du sud- vous mènera ensuite en Polynésie avant de voguer pour l'Australie, où vous pourrez admirer la grande barrière de corail. Profitez de cette nature sauvage avant de changer radicalement de décor en partant ensuite pour Hong Kong et ses nombreux gratte-ciels, puis pour Dubaï et ses centres commerciaux de luxe.



Sur le chemin du retour, vous retrouverez la Méditerranée et savourerez vos dernières escales en Grèce ou en Italie.



Entre deux escales : la vie à bord

Si les escales constituent bien évidemment le but ultime de votre voyage, la vie à bord du navire de croisière se révèle tout aussi excitante.



Vous bénéficiez d'abord d'un large choix de restauration sur le bateau. Et côté bien-être, la piscine, le spa ou encore la bibliothèque sont autant de lieux dédiés à la détente qui vous offriront des vacances relaxantes.



Pour les plus actifs, un vaste éventail de loisirs est proposé : salle de sport, parfois patinoire, leçon de surf sur un simulateur aquatique, cinéma, shopping ou encore cours de cuisine ou de langues étrangères. Impossible de s'ennuyer. Et les enfants ne sont pas oubliés, entre les aires de jeux et les activités dédiées.



Les soirées sont elles aussi variées, entre casino, spectacles ou discothèque. Mais vous pouvez bien sûr profiter du calme de la mer depuis l'un des ponts du navire ou depuis le balcon de votre cabine. Tout est possible.



Il existe de plus des croisières à thème : croisières de luxe, croisières musicales, croisières gastronomiques, croisières d'expédition ou encore croisières pour célibataires. Sur ces dernières, la vie à bord se veut particulièrement propice aux rencontres, entre soirées à thème et discothèque.



Véritable voyage d'une vie, le tour du monde en croisière répond donc à toutes les exigences et se prête aussi bien au voyage romantique en couple qu'au voyage en famille.











Dans la même rubrique : < > Des idées d'activités adaptées aux seniors Annulation du séjour par le voyagiste : ce qu'il faut savoir