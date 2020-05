Article publié le 25/05/2020 à 02:53 | Lu 34 fois Excusez-moi je suis en deuil de Jean Monbourquette (livre)





Les éditions Bayard vont publier cette semaine, l’un des livres les plus importants du prêtre canadien et docteur en psychologie Jean Monbourquette : « Excusez-moi, je suis en deuil » (130 pages ; 9 euros). Un best-seller au Canada qui lève le voile sur ce tabou social et cherche à humaniser ce moment.





Pourtant, la mort fait partie de la vie. Et en ces temps de pandémie, elle est encore plus présente dans notre quotidien, avec tous les jours, des morts « supplémentaires » dues à la Covid-19, qui viennent s’ajouter aux décès qu’un pays enregistre naturellement au fil des semaines…



En ce printemps 2020, les éditions Bayard publient « Excusez-moi, je suis en deuil », le grand classique de Jean Monbourquette, un prêtre canadien également docteur en psychologie qui a écrit un livre majeur sur la thématique du deuil. C’est la première fois que ce livre est publié en France.



Aujourd'hui, dans notre société, les personnes en deuil se retrouvent souvent délaissés voire même, marginalisés par leurs proches, « comme s'il y avait quelque chose d'indécent dans la perte d'un être cher. Ils se retrouvent doublement seuls lorsqu'ils doivent vivre le temps du deuil » indique l’éditeur dans la présentation de cet ouvrage.



Jean Monbourquette a donc souhaiter lever le voile sur ce tabou social et chercher à humaniser ce moment. Dans ce livre, il s'adresse aux personnes endeuillées qui souhaitent vivre cette transition sereinement, afin de surmonter leurs blocages et s'affranchir des codes établis.



Jean Monbourquette (1933-2011), fut l'un des premiers à conjuguer foi chrétienne, vie spirituelle et psychologie. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages qui ont tous été des best-seller internationaux, comme Aimer, perdre et grandir ou Comment pardonner ? Dans notre société contemporaine, qui se veut pourtant ouverte, les tabous restent assez nombreux et clairement, la mort en fait partie. L’être humain n'est pas préparé à cela, surtout pas dans notre culture occidentale, où tout signe vieillissement doit être effacé.Pourtant, la mort fait partie de la vie. Et en ces temps de pandémie, elle est encore plus présente dans notre quotidien, avec tous les jours, des morts « supplémentaires » dues à la Covid-19, qui viennent s’ajouter aux décès qu’un pays enregistre naturellement au fil des semaines…En ce printemps 2020, les éditions Bayard publient « Excusez-moi, je suis en deuil », le grand classique de Jean Monbourquette, un prêtre canadien également docteur en psychologie qui a écrit un livre majeur sur la thématique du deuil. C’est la première fois que ce livre est publié en France.Aujourd'hui, dans notre société, les personnes en deuil se retrouvent souvent délaissés voire même, marginalisés par leurs proches, « comme s'il y avait quelque chose d'indécent dans la perte d'un être cher. Ils se retrouvent doublement seuls lorsqu'ils doivent vivre le temps du deuil » indique l’éditeur dans la présentation de cet ouvrage.Jean Monbourquette a donc souhaiter lever le voile sur ce tabou social et chercher à humaniser ce moment. Dans ce livre, il s'adresse aux personnes endeuillées qui souhaitent vivre cette transition sereinement, afin de surmonter leurs blocages et s'affranchir des codes établis.Jean Monbourquette (1933-2011), fut l'un des premiers à conjuguer foi chrétienne, vie spirituelle et psychologie. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages qui ont tous été des best-seller internationaux, comme Aimer, perdre et grandir ou Comment pardonner ?









Dans la même rubrique < > Mute de Pascale Clark : la journaliste pointe du doigt l'invisibilité des personnes âgées Nations-Unies : 140 pays appellent au respect des droits des personnes âgées dans le monde L'état d'urgence sanitaire en pratique