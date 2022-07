Article publié le 13/07/2022 à 02:00 | Lu 34 fois Eté : les bonnes pratiques pour entretenir son réfrigérateur





Comme le dit l’adage, « il vaut mieux vaut prévenir que guérir » ! Alors que chaque année, près de 5,6 millions de réfrigérateurs et congélateurs* sont jetés en France, c’est en été que les pannes atteignent des records pour ce type d’appareils. En effet, face aux fortes chaleurs, il est fréquent de se laisser tenter par de mauvaises pratiques d’utilisation qui, combinées à un manque d’entretien, fragilisent votre appareil et l'exposent à un risque de panne. Comment faire pour éviter les pannes ?

« Respectivement présents dans 99% et 55%** des foyers français, réfrigérateurs et congélateurs sont des indispensables de la vie quotidienne, et ce, notamment en été. Ironie du sort, la période estivale représente également le pic des pannes pour ces appareils. En effet, chez Murfy, le tiers de nos réparations annuelles sur l’électroménager de froid ont lieu sur les seuls mois de juillet et août. Des pannes souvent liées au manque d’entretien et qui peuvent donc être évitées » explique Guy Pezaku, co-fondateur et Directeur Général de Murfy



Avec les fortes chaleurs, on peut avoir tendance à augmenter le thermostat de son réfrigérateur ou de son congélateur… Un réflexe inutile, voire même dangereux puisque pour générer plus de froid, le compresseur, cœur du réfrigérateur, va être mis à rude épreuve, ce qui favorise une panne mal venue.



De fait, peu importe la température extérieure, celle du réfrigérateur doit varier entre 0 et 4 °C. Quant au congélateur, sa température doit osciller entre - 6 et - 18 °C. Lorsque le thermostat de vos appareils est réglable avec un bouton, mettez le curseur à environ à 60%. Exemples : réglez à 3 sur une échelle de 5 et à 6 sur une échelle de 10.



Pour rappel : le givre provient généralement d'un problème d'herméticité du réfrigérateur, notamment lorsque l'air chaud et humide s'infiltre à l'intérieur. Il s'y insère notamment lors de l'ouverture de la porte. Il peut aussi provenir d'un joint abîmé ou d'une charnière fatiguée… Sans oublier qu'il peut s'agir d'une défaillance de thermostat.



A l'arrière et au bas de votre frigo, vous pouvez vérifier le compresseur du réfrigérateur. Si il est anormalement chaud, vous avez trouvé la panne ! La moins bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir réparer. Une chose est sûre, si du givre apparaît sur les parois du frigo, il y a quelque chose à faire...



Dégivrer, oui mais pourquoi ? Cela permet d'augmenter la durée de vie de votre réfrigérateur, en plus de vous faire gagner de la place pour stocker vos denrées. Lorsque le givre s'accumule, il forme une couche isolante qui réduit l'efficacité de conservation des aliments. Et en prime, le frigo consomme bien plus ! Et oui, entretenir ses appareils, cela permet de faire des économies sur le long terme !



Comment procède-t-on ?

Pour cette manipulation, il convient de s'armer d'une casserole d'eau chaude et d'une éponge !

1. Éteindre ou débrancher le réfrigérateur

2. Déplacez les aliments (au choix : congélateur, glacière)

3. Faites bouillir une casserole d'eau chaude

4. Placer la dans votre réfrigérateur, ce qui créera de la vapeur d'eau et fera fondre le givre

5. Retirer la glace qui se détache au fur et à mesure, à l'aide d'une éponge ou d'une spatule en bois !



La grille qui se trouve à l'arrière de votre réfrigérateur sert à dissiper la chaleur générée par le réfrigérateur. Pour qu'elle puisse effectuer sa mission dans les meilleures conditions, dépoussiérer de temps en temps et s'assurer qu'elle ne soit pas collée au mur permet de bien remplir sa mission et de ne pas surconsommer.



Au-delà de l'hygiène, bien entendu nécessaire, nettoyer fréquemment et consciencieusement son réfrigérateur permet de le conserver en bon état et de maintenir son efficacité.



Un réfrigérateur propre, c'est bien, mais s'il est en plus correctement organisé, c'est encore mieux. En effet, si votre réfrigérateur est mal organisé et qu'il est surchargé, l'air et la fraîcheur circule mal ce qui le pousse à la surconsommation et augmente le risque de panne.



Les fruits et légumes vont logiquement dans le bac à légumes. On conseille ensuite de mettre ce qui a besoin d'être plus au froid (viande, poisson, fromages, produits entamés) du bas vers ce qui est le moins sensible (sauces, condiments, produits préparés...) en haut.



