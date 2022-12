Et pourquoi pas une seconde vie professionnelle dans l'immobilier pour les quinquas et plus À l’aube de la retraite ou déjà en retraite en 2022 avec l’envie de garder votre indépendance financière et de vous épanouir professionnellement, c’est possible. Acteur du secteur de l’immobilier depuis 2006, Proprietes-privees.com recrute prioritairement les plus de 55 ans souhaitant se lancer dans une nouvelle activité professionnelle mais à leur rythme. Explications.







« La retraite tout le monde l'attend, mais lorsque on y est, l'ennui guette. Impossible pour moi ! ». Avec une formation de comptable puis une carrière menée au sein de direction commerciale et d’exploitation, à l’heure de la retraite, Brigitte Dréau a décidé de se lancer « en solo » dans le conseil aux entreprises, une aventure de trois ans.



Puis quelques années plus tard, la sexagénaire a décidé de se former à un nouveau métier, l’immobilier !

« J’ai contacté cette société sur Linkedin, seul réseau de mandataires membre de la Fnaim pour moi, gage de professionnalisme. Pourquoi me suis-je naturellement tournée vers le métier de mandataire immobilier ? D’abord, pour l'indépendance qui me permet d’équilibrer vie perso et vie pro, puis pour la relation clients qui m'a toujours plu et enfin, pour le complément de revenu non négligeable ».



En 2022, l’immobilier résidentiel reste un secteur dynamique et lucratif. Se loger reste une préoccupation majeure, un besoin essentiel. « C’est là que nous, conseillers immobiliers nous intervenons. Notre mission – accompagner nos interlocuteurs clients, acquéreurs ou vendeurs, tout au long de leurs projets immobiliers », résume Brigitte Dréau.



« A 60 ans, ce n’est pas un problème de se lancer. Me concernant, la relation clients a toujours été au cœur de mes jobs. Mais globalement pour chacun, les expériences professionnelles passées sont utiles au quotidien et transférables dans une nouvelle activité ».



Depuis 2006, Proprietes-privees.com forme et accompagne son réseau dans la gestion quotidienne de son activité de mandataire immobilier. Femme et homme, chaque membre arrive avec son parcours de vie et son expérience professionnelle.



A son entrée dans le réseau, le senior est pris en charge par un coach, professionnel de l’immobilier. Il l’accompagne au quotidien, le guide, l’aide et lui transmet son savoir. En complément de l’accompagnement sur-mesure, des ateliers pratiques, des réunions régulières, des journées team buildings et des soirées sont organisés.



« Inflation, retraite ou pré-retraite, les plus de 55 ans souhaitent garder leur indépendance financière. Hyper digitalisé, doté d’un réseau et d’un carnet d’adresses conséquent d’une connaissance de leur territoire et bien sûr de l’expérience professionnelle d’une vie d’actif et les retraités cochent toutes les cases pour devenir professionnels de l’immobilier », explique Michel Le Bras, président de cette entreprise.



Et d'ajouter « notre modèle de réseau composé de mandataires indépendants répond exactement aux problématiques des seniors et particulièrement en cette fin d’année 2022 ».

Article publié le 13/12/2022 à 08:33 | Lu 90 fois