Espagne : un couple de septuagénaires pris en plein acte sexuel dans un parc de Zamora

Contrairement à ce que d’aucuns pourraient penser, la libido ne prend pas sa retraite à 60 ans. Ainsi, selon un récent sondage Oui Care, société spécialisée dans les services à la personne montre des plus de 60 ans décomplexés avec une vie sexuelle active et satisfaisante.Selon cette enquête sur la sexualité des seniors datant de 2020 (il en sort régulièrement de nouvelles qui disent toutes, peu ou prou à peu près la même chose), près des trois-quarts (72%) des plus de 60 ans ont une vie sexuelle épanouie et c’est tant mieux !En voici un exemple concret et… flagrant ! En effet, récemment, un couple de septuagénaires a été pris en plein acte sexuel en pleine journée dans un parc public de la ville de Zamora dans la province de Castille-et-León dans l’ouest de l’ Espagne.Les deux partenaires étaient « assis » sur un banc et réalisaient leur petite affaire en plein jour devant tout le monde. Des promeneurs ont clairement vu la femme faire une fellation à son compagnon. Naturellement, des passants ont filmé la scène qui s’est retrouvée immédiatement sur les réseaux sociaux !Sur dénonciation d’un passant, la police est intervenue et a verbalisé ces chauds seniors d’une amende de 600 euros. Ah, la chaleur de l'Espagne en été !