Article publié le 28/02/2019 à 02:26 | Lu 90 fois Espace & Vie : ouverture d'une résidence-services seniors à Pornichet Le groupe Espace & Vie accueille les premiers résidents de sa nouvelle structure située à Pornichet (en face de l’hippodrome), la 10ème du groupe et la 3ème dans le département de Loire-Atlantique. Un nouveau lieu entièrement dédié au bien-être des seniors.

Située en face de l’hippodrome de Pornichet, cette nouvelle résidence va donc accueillir ses premiers résidents le 4 mars prochain. Comme tous les résidences-services de ce type, quelque soit l’enseigne, elle bénéficie d’un cadre de vie alliant la proximité des commerces, des transports et des services et le confort d’une résidence moderne et sécurisée. C’est l’une des clefs pour la réussite de ces structures.



Les résidents vivent ici, chez eux. Locataires d’un appartement équipé et adapté, ils conservent toute leur indépendance. Bien évidemment, ils peuvent emménager avec leurs meubles ou rester avec ceux mis à leur disposition, avec leurs animaux de compagnie (chien et chat sont les bienvenus gratuitement).



« Je souhaite que les résidents puissent envisager leur avenir avec sérénité et plaisir, qu’ils puissent partager ou découvrir de nouvelles activité » indique Émilie Debray, directrice de la résidence de Pornichet.



Et d’ajouter : « je m’attacherai à maintenir l’équilibre au sein de la résidence, que chacun y trouve sa place. Le jour de l’ouverture je serai présente avec toute mon équipe pour accueillir les nouveaux résidents et leurs proches, répondre à leurs interrogations et les accompagner pour qu’il se sentent chez eux au plus vite et les accompagner au quotidien dans ce nouvel environnement.



Déjà une vingtaine de locataires devrait emménager courant mars (personnes seules ou en couple). Tandis que la majorité des résidents ont fait de cette structure leur résidence principale, certains testeront la formule grâce aux séjours temporaires (une formule classique de test pratiquée par toutes ces enseignes).



À partir de 69 € par jour (tarif applicable au 01/07/18 en T1 pour 1 personne), cette formule permet aux seniors de découvrir la vie en résidence et de bénéficier de l’ensemble des services. La résidence accueille également un local d’aide aux aidants pour l’association Al Fa Répit, le relais des aidants, déjà en fonctionnement depuis fin février.



Résidence services seniors Espace & Vie

40 boulevard de Saint-Nazaire (en face de l’Hippodrome)

44380 Pornichet

Tél : 02 40 11 49 00











Dans la même rubrique : < > L'ascenseur : équipement numéro 1 pour le bien vieillir à domicile Cogedim Plus : une résidence service dans le 7ème arrondissement de Lyon