Article publié le 06/08/2018 à 11:37 | Lu 196 fois Escapade sur les bords de la Loire Où trouver un peu de fraîcheur par ces temps de canicule ? Une suggestion : la vallée de la Loire où on appréciera à la fois l’eau et la verdure. Pour éviter les foules et sortir des grands circuits touristiques, nous vous proposons le charmant château de Sully et sa proche région. A moins de deux heures de Paris vous y trouverez tous les ingrédients pour passer un week-end de charme.

Le château de Sully est situé sur les bords de la Loire, 40 km en amont d’Orléans. Construit au XVème siècle, il fut racheté en 1602 par Maximilien de Béthune, duc de Sully et ministre d’Henri IV. Vous y verrez des salles moyenâgeuses, une chambre Renaissance où, dit-on, Louis XIV lui-même aurait dormi, et des pièces meublées 19ème plus intimes et d’un charme fou, telle cette salle à manger où la table toute dressée semble vous inviter à un somptueux dîner.



Quelques kilomètres plus loin vous atteindrez Saint-Benoît-sur-Loire et sa célèbre abbaye, encore appelée abbaye de Fleury, avec sa majestueuse tour-porche reconnaissable au loin. C’est un magnifique édifice dont on ne visite que la basilique, dédiée à Notre-Dame, construite au début du XIème siècle par les moines bénédictins de l’Abbé Guillaume.



Ne manquez pas, si l’heure convient, de descendre dans la crypte pour y voir les reliques de Saint Benoit transportées ici en l’an 655 ! Les offices sont publics, des Laudes à 6h30 aux Vigiles à 21h.

L’escapade ne serait pas complète sans un petit détour par Germigny-des-Prés. L’oratoire carolingien du début du 9ème siècle qui s’y trouve a été construit en 803 par Théodulphe, abbé de l’abbaye de Saint-Benoît toute proche.



Son architecture étonnante était à l’origine constituée d’une seule tour centrale flanquée de quatre absides, dont une malheureusement a été sacrifiée ultérieurement pour y construire une nef. Le clou de la visite est sans conteste sa fameuse mosaïque byzantine représentant l’Arche d’Alliance entourée de deux anges d’impressionnante stature.



La mosaïque, longtemps badigeonnée, fut redécouverte par hasard lorsqu’on surprit des gamins du village jouant avec des petits cubes multicolores qu’ils avaient chipés dans l’église. Les spécialistes ne manqueront pas d’y trouver des similitudes avec les mosaïques de la basilique Saint-Vital de Ravenne.

La petite route qui relie ces lieux entre eux longe la Loire, avec ses bancs de sable et ses rives accueillantes. Mais attention, c’est un fleuve au cours capricieux et faites confiance aux spécialistes Les Passeurs de Loire pour vous y aventurer.



Sur un bateau traditionnel équipé d’un tau vous disposerez de plusieurs choix, de la courte balade de durée 1h3O jusqu’à des excursions plus longues avec pique nique du midi ou du soir et retour au crépuscule.



Pour se loger les plus pieux d’entre nous choisiront le calme de l’hôtel Labrador, juste en face de l’abbaye de Saint-Benoît, localisation parfaite pour se rendre aux offices.

D’autres préfèreront le confortable hôtel Burgevin à Sully-sur-Loire, ancien relais de poste possédé depuis 1838 par la famille Burgevin et repris depuis peu par un couple de Sullylois, avec ses 16 chambres élégantes remarquablement tenues dignes d’un 4 étoiles et un petit déjeuner impeccable où rien ne manque.



Pour se restaurer une bonne adresse, le restaurant Le Grand Saint Benoît, à Saint Benoît-sur-Loire, annexe de l’hôtel Labrador. Une cuisine franche et généreuse vous y sera servie, rehaussée par une belle carte des vins de toutes régions.



Alex Kiev

Informations pratiques www.chateaudesully.com



www.abbaye-fleury.com

Place de l'Abbaye,

45730 Saint-Benoît-sur-Loire



L’oratoire-carolingien-de-germigny-des-pres



Hôtel Burgevin

11, rue du Faubourg Saint-Germain

45600 Sully-sur-Loire

02 38 38 13 12



Hôtel du Labrador

7, Place de l’Abbaye

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 38 35 74 38



Restaurant Le Grand Saint-Benoît

7, Place Saint-André

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 38 35 11 92



Passeurs de Loire

La Tuilerie

45110 Sigloy

06 74 54 36 61 Place de l'Abbaye,45730 Saint-Benoît-sur-Loire11, rue du Faubourg Saint-Germain45600 Sully-sur-Loire02 38 38 13 127, Place de l’Abbaye45730 Saint-Benoît-sur-Loire02 38 35 74 387, Place Saint-André45730 Saint-Benoît-sur-Loire02 38 35 11 92La Tuilerie45110 Sigloy06 74 54 36 61