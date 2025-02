Epargne retraite : plus de 11 millions de titulaires PER Dans le cadre du développement de l’épargne retraite en France, le Plan d’épargne retraite (le fameux PER) créé par la loi PACTE, confirme au troisième trimestre de 2024, son essor ininterrompu depuis 2020 avec une croissance soutenue tant en nombre de titulaires (11 millions) qu’en encours (119 milliards). PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/02/2025

Selon un récent communiqué du ministère des Finances, on compte aujourd’hui plus de 11 millions de titulaires du PER pour un total de 118,9 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2024.



Cela concerne d’une part les PER d’entreprise -collectifs (27,2 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (23,6 milliards d’euros d’encours)- et d’autre part, les PER individuels (68,1 milliards d’euros d’encours et plus de 4,1 millions de titulaires).



A noter que pratiquement la moitié des PER correspond à l’ouverture d’un nouveau contrat et n’est donc pas issu d’un transfert de produits d’épargne retraite antérieur à la loi PACTE.



Comme le souligne Eric Lombard, ministre de l’Économie et des Finances : « avec plus de 11 millions de titulaires et un encours de près de 119 milliards d’euros, les Français se sont saisis largement du PER pour anticiper leur retraite ».



Et d’ajouter : « c’est un produit flexible et attractif, qui permet à chacun d’épargner en fonction de ses besoins. Mais plus encore, il contribue aussi au financement de long terme des entreprises, en cohérence avec nos objectifs de croissance et d’investissement productif, un rôle aujourd’hui renforcé avec le déploiement progressif de la loi Industrie verte. »



Le Plan Épargne Retraite (PER) est devenu un pilier incontournable pour préparer sereinement sa retraite en France. Cela dit, face à la multitude d'offres présentes sur le marché, il convient de bien sélectionner son PER afin d'optimiser ses bénéfices futurs.



Le déploiement dans l’offre des contrats PER se poursuivra tout au long du premier semestre 2025.







