Envoyer une carte de remerciement suite à un décès

Le départ d’un être cher est toujours un sujet délicat à aborder. Celui qui reste désire souvent se replier sur lui-même, ne parler et ne croiser personne… Pourtant garder le contact avec sa famille et ses amis permet de passer plus sereinement cette étape. Pour ce faire et pour montrer sa compassion, il est possible d’envoyer des cartes de remerciement suite à un décès.

Remercier les invités après un événement funéraire

Elle contribue aussi à l’expression de sa gratitude envers les personnes qui ont aidé à organiser l’enterrement et toutes les étapes relatives à la fin de vie. Le texte de remerciement suite à un décès est souvent moins solennel que l’annonce du décès lui-même ou que la carte de condoléances.



Rappelons qu’il peut afficher un ton plus léger, rappeler des souvenirs heureux ou encore, proposer des activités plus enjouées.



Lutter contre l’isolement à la suite d’un décès

Bien évidemment, la dépression et la colère nuisent à la qualité des relations sociales et peuvent entraîner la dégradation de la santé des personnes endeuillées. C’est pourquoi il est important de lutter contre l’isolement et de trouver ceux avec qui parler en toute confiance.



Pour lutter contre l’isolement, il est possible d’écrire des cartes à ses amis, d’appeler sa famille, voire, s’il le faut, de rejoindre des associations spécialisées dans la gestion d’un deuil. On peut aussi consulter son médecin traitant ou un psychologue temporairement pour aborder le départ traumatisant d’une personne aimée.



Retourner à la vie normale après un décès

Après un décès, il existe encore beaucoup d’actions à mener, comme mettre en ordre les finances ou ranger les affaires du défunt. Cela se fait seul, en famille (enfant, petits-enfants, frère, sœur, cousins) ou entre amis.



Durant cette période, marquée d’une grande fin et de plusieurs dénouements, il est important de s’ouvrir vers d’autres projets avec des personnes bienveillantes.



