Article publié le 26/03/2018 à 09:39 | Lu 135 fois Entre elle et lui : des agences pour retrouver l'amour après 50 ans Parce qu’il n’est pas toujours facile de retrouver l’amour après 50 ans, la coach Valérie Bruat, à la tête de plusieurs agences matrimoniales « de nouvelle génération », se donne pour mission d’aider les quinquas et plus à retrouver le ou la partenaire avec qui ils pourront vivre une vie épanouissante à tous les points de vue. Détails.

Ce n’est pas parce qu’on prend de l’âge que l’amour et le sexe doivent disparaitre de nos vies quotidiennes. Une problématique qui prend de l’ampleur de nos jours, alors que de plus en plus de quinquas/sexas se séparent… Une fois les enfants partis et/ou une fois que l’un des deux arrive à l’âge de la retraite, les couples se fragilisent et souvent, c’est la rupture ; souvent irrémédiable. Une rupture de vie difficile pour tout le monde, mais ce n’est pas la fin de la vie.



De fait, ce n’est pas parce que l’on se sépare à 50 ou 60 ans que la passion, l’amour et la vie sexuelle s’arrêtent. Dans ce contexte, il existe de nos jours de nombreuses manières de se rencontrer hors des lieux et moyens traditionnels et conventionnels. Sur Internet ou par le biais d’applications de type Tinder par exemple. Pour autant, pour ceux qui souhaitent trouver l’âme sœur grâce à un coach, donc par le biais d’un spécialiste, il existe d’autres solutions.



Et parmi ces solutions, les agence de Valérie Bruat, que l’on surnomme souvent « l’artisan de l’amour » ! Comme elle le souligne : « il n'est pas besoin de rechercher un partenaire de vingt ans son cadet pour vivre une vie sexuelle épanouie ! Alors que des affaires de moeurs défrayent chaque jour la chronique, il convient de rappeler que le sexe, l’amour et la confiance sont intimement liés, pour notre plus grand bonheur ! ».



De fait, grâce à ses agences Entre Elle et lui (anciennement Adequat rencontres), elle se donne aujourd’hui pour mission d’aider les quinquas et plus en recherche de relations amoureuses. Et la spécialiste d’ajouter : « une vie sexuelle riche et intense est parfaitement compatible avec l’avancée de ce que l’on nomme comme une chose trop sérieuse « la maturité ». Hommes et femmes se retrouvent dans la même situation, avec les mêmes envies et les mêmes aspirations ».



Quatre agences en région parisienne : Paris (75), Versailles (78), Antony/Neuilly/Boulogne (92) et Thiais (94).