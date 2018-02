Article publié le 27/02/2018 à 05:02 | Lu 188 fois Doro lance un service connecté pour sécuriser la vie des ainés à domicile Le Mobile World Congress de Barcelone présente chaque année toute les nouveautés technos de la téléphonie mobile. A l’occasion de ce grand rendez-vous, Doro, vient de dévoiler SmartCare by Doro, un service connecté qui vise à sécuriser la vie des personnes âgées à domicile. Tout cela grâce au Cloud. Explications.

Rien ne remplace la proximité humaine, mais malheureusement, dans bien des cas, elle n’est pas toujours possible… Certes, il existe des aides à domicile auxquelles on peut faire appel moyennant finance.



Mais de plus en plus, les nouvelles technos s’installent dans nos vies et offrent des alternatives innovantes dans le domaine du « care » qui sont loin d’être inintéressantes. C’est le cas de ce nouveau produit dévoilé par Doro, spécialiste des téléphones à destination des seniors.



Avec cette solution, la marque suédoise souhaite s’affirmer en tant que véritable leader des technologies adaptées aux personnes âgées et à leur entourage. Le fait est que Doro est légitime en la matière compte-tenu du catalogue de ses produits et de son expérience dans le monde du soin aux ainés. D’ailleurs, avant d’être commercialisée en France, cette solution connectée sera lancée dans les pays nordiques.



Comme l’indique Valérie Olek, directrice de Doro France : « (…) nous savons combien il est important pour les seniors et leurs proches d’être en capacité de rester autonomes à domicile aussi longtemps que possible. C’est dans cet esprit que Doro a développé SmartCare, espérant ainsi contribuer à prolonger le maintien à domicile dans les meilleures conditions de sécurité et de tranquillité d’esprit pour les familles ».



Dans la pratique, de quoi s’agit-il ? Cette nouvelle techno est composée d’un routeur domestique et de capteurs intelligents, le tout connecté au service Cloud « My Doro ». Les capteurs peuvent être connectés aux smartphones ou autres dispositifs utilisés par les aidants, les seniors ou les éventuels prestataires de soins.



« Le système s’adapte automatiquement aux habitudes de vie de la personne âgée, peut détecter un changement inhabituel de comportement et déclencher une alerte en temps réel » indique le fabricant dans son communiqué. Au quotidien cela signifie que si une personne âgée tombe dans les escaliers, le capteur détectera automatiquement la chute et alertera les proches et les centres d’appels d’urgence sans qu’aucune action ne soit nécessaire de la part du senior.



Par ailleurs, grâce au service My Doro, les proches peuvent recevoir des notifications, alertes et alarmes, par exemple : « le réfrigérateur n’a pas été ouvert depuis 24 heures » ou « la porte d’entrée n’a pas été correctement refermée ». Une manière de veiller sur ses proches sans pour autant les surveiller…