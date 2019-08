Article publié le 13/08/2019 à 01:00 | Lu 143 fois Donation-partage : tout ou rien ! Dans la donation-partage, c'est le choix du parent qui transmet ses biens à ses enfants de son vivant qui l'emporte. L'enfant ne peut pas discuter le contenu de la donation. Il ne peut qu'accepter ou refuser cet acte. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, rappelle le respect de la seule volonté du parent donateur.





Deux enfants acceptent leur lot, les deux autres refusent. La nullité de l'acte de partage est demandée par un des enfants ayant refusé de signer et de recevoir sa part.



La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en rappelant que la donation-partage est l'affirmation du bon vouloir du parent donateur. Elle peut être faite par actes séparés comme le prévoit la loi, mais la volonté du parent est si importante que, dès lors qu'un seul enfant l'accepte, le refus des autres n'a aucun effet sur la validité de cet acte.



La Cour de Cassation rappelle que la donation-partage n'est pas un partage ordinaire. Les héritiers qui refusent de participer à l'acte ou qui participent mais reçoivent un lot inférieur à la réserve héréditaire , devront attendre le décès du parent pour faire valoir leurs droits.



