Article publié le 22/08/2022 à 01:00 | Lu 253 fois Don't call me Jennyfer : la grand mère de Studio Danielle comme nouvelle égérie de la marque





Qui aurait cru que la marque française de vêtements pour adolescentes Jennyfer allait faire appel à une personne âgée pour présenter sa nouvelle collection de rentrée ? Ainsi, dans le cadre de sa campagne de com’ « Don’t Call Me Jennyfer » (toujours décalée), l’enseigne s’associe à Studio Danielle, l’une des personnalités incontournables auprès des jeunes qui portent les pièces de la collection de la rentrée.





Cette grand-mère toujours souriante est dans la tendance. Laquelle, on ne sait pas exactement, mais elle plait aux amateurs d’Instagram (souvent très jeunes) qu’elle a su séduire avec ses plus de 800 publications (on parle de posts sur Instagram) avec son phrasé légendaire et ses coups de gueule !



C’est donc avec cette « idôle des jeunes » que la marque de vêtements Jennyfer s’est associée. Et pour cette campagne de com’ pour le moins décalé, Don’t Call Me Jennyfer s’engage en magasin à convertir en pourcentage de réduction, l’âge de la personne accompagnant la jeune cliente !



Par exemple, si la cliente vient avec son arrière-grand-père de 97 ans, boom, c’est 97% de réduction*.



* 97% de réduction sur l’article préféré du panier dès 3 articles achetés. Si vous n’êtes pas réseaux sociaux vous n’aurez jamais entendu parler de Studio Danielle , une grand-mère qui affiche plus d’un million de followers (de fans) sur Instagram. Studio Danielle à la plage, Studio Danielle à la montagne, Studio Danielle à Los Angeles, Studio Danielle toute vêtue de Gucci, etc.Cette grand-mère toujours souriante est dans la tendance. Laquelle, on ne sait pas exactement, mais elle plait aux amateurs d’Instagram (souvent très jeunes) qu’elle a su séduire avec ses plus de 800 publications (on parle de posts sur Instagram) avec son phrasé légendaire et ses coups de gueule !C’est donc avec cette « idôle des jeunes » que la marque de vêtements Jennyfer s’est associée. Et pour cette campagne de com’ pour le moins décalé, Don’t Call Me Jennyfer s’engage en magasin à convertir en pourcentage de réduction, l’âge de la personne accompagnant la jeune cliente !Par exemple, si la cliente vient avec son arrière-grand-père de 97 ans, boom, c’est 97% de réduction*.* 97% de réduction sur l’article préféré du panier dès 3 articles achetés.









Dans la même rubrique < > Animaux de compagnie : une majorité de Français pour un "permis" d'adoption Créez un diamant de couleur personnalisé en souvenir de votre amour éternel