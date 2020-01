Article publié le 21/01/2020 à 02:00 | Lu 147 fois Don en magasin : tout savoir sur l'arrondi solidaire La question : « De plus en plus de magasins proposent au passage en caisse d'arrondir à l'euro supérieur le montant des achats au profit d'une association. Comment ça marche ? Peut-on être certain que ces dons iront bien aux destinataires indiqués ? »





Comment faire un don avec l'arrondi solidaire en magasin ?

Vous avez trois possibilités pour faire un don grâce à ce système : en le demandant à la caisse (lorsque le magasin l'a mis en place) ; en l'acceptant lorsque l'agent de caisse vous le propose ; ou en appuyant sur la touche verte directement sur le terminal de paiement par carte bancaire.



À savoir : le site L'arrondi vous explique que vous pouvez aussi faire l'arrondi sur le salaire, en ligne ou encore sur les relevés bancaires, lorsque les entreprises concernées ont mis en place ce système. Vous y trouverez également la liste des enseignes partenaires et des associations.



Où vont les dons ?

Ce dispositif est développé par l'entreprise sociale microDON. Depuis 2013, c'est le fonds de dotation Le Réflexe Solidaire qui contrôle et centralise les dons collectés et assure gratuitement (sans commission ni pourcentage) et en toute transparence leur reversement intégral à des organismes sans but lucratif.



Les associations quant à elles s'engagent à présenter des affectations clairement identifiées.



À noter : Les dons aux associations d'intérêt général sont déductibles du montant de l'impôt sur le revenu pour les personnes imposables. Pour l'arrondi en caisse, si un client peut justifier d'un minimum de 5 € de dons dans l'année, il peut bénéficier d'un reçu pour le montant de ses dons en fournissant ses tickets de caisse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du Fonds de dotation de Réflexe Solidaire.



