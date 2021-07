Article publié le 27/07/2021 à 09:45 | Lu 125 fois Domitys : des résidences services seniors qui favorisent la biodiversité





Conscient qu’il est important d’agir en faveur de la protection de la biodiversité, le groupe Domitys, spécialisé dans les résidences services seniors, a décidé de s’engager -depuis 2019- pour limiter son impact environnemental. Un engagement renforcé cette année avec la signature d’une convention avec l’association Humanité et Biodiversité.

Depuis 2019, le groupe a fait de la limitation de son impact environnemental, un des piliers de sa démarche RSE. Notamment en faisant évoluer les méthodes de gestion des espaces verts de ses résidences en développant des pratiques responsables et en sensibilisant résidents et collaborateurs à ces nouvelles pratiques.



Avec la signature de cette convention, l’enseigne s’engage à mettre en place des “Oasis Nature” dans plusieurs résidences de son réseau et à soutenir financièrement le développement de ces “Oasis Nature” en versant une subvention de mécénat à Humanité et Biodiversité, ainsi qu’à faire valoir auprès des résidents et des collaborateurs l’importance de la biodiversité.



À l’origine des “Oasis Nature”, un constat : la biodiversité est en danger, particulièrement à cause de l’urbanisation et des méfaits de la pollution. Parce qu’il est possible d’agir à différentes échelles, cette association invite donc à créer des “Oasis Nature”, c’est-à-dire des espaces extérieurs où la nature est respectée et peut se développer. Une action simple et efficace pour freiner la dégradation de la biodiversité locale.



"Apprenons à mieux vivre avec l'ensemble du vivant qui nous a accompagné tout au long de notre Histoire et qui continuera à le faire, si nous en prenons soin..." déclare Bernard Chevassus-au-Louis, président d'Humanité et Biodiversité.



Dans cet esprit, l’enseigne va mettre en place ces “Oasis Nature” dans les jardins de plusieurs résidences. Pour obtenir le label, elles devront respecter la charte mise en place par l’association, favorisant l'accueil et l'épanouissement de la faune et de la flore locales.



« Les espaces extérieurs ont toujours été importants pour Domitys. Ce sont des lieux de partage où les résidents se rencontrent et profitent du plein air. Pour faire de ces espaces de détente un refuge pour la biodiversité, nous avons souhaité nous engager avec Humanité et Biodiversité pour la création de ces “Oasis Nature” » explique Adrien Silvestre, responsable Espaces Verts et Aménagements Extérieurs chez Domitys.



Et d’ajouter : « un projet bienveillant qui permet d’offrir un havre de paix à la nature, mais également aux seniors qui y auront accès. D’ici fin 2021, 12 à 15 résidences prendront part à ce projet d’envergure. Une dynamique que nous souhaitons poursuivre en 2022 avec 20 à 25 “Oasis Nature” supplémentaires ».



Les résidences “L’Atlas” d’Arras (62) et “Les Mégalithes Roses” de Perros-Guirec (22) ont d’ores et déjà inauguré leurs “Oasis Nature”. La résidence de Laillé (35) inaugurera la sienne le 13 juillet prochain.



Au-delà de la mise en place d’espaces extérieurs, Humanité et Biodiversité s’engage à organiser des opérations de sensibilisation autour de la thématique biodiversité avec des animations, ateliers et conférences auprès des résidents ainsi que des collaborateurs. Un guide des bonnes pratiques à l’attention des résidences sera créé pour déployer des initiatives plus vertueuses (installation d’abris, plantation de haies, création de prairies, récupération des eaux de pluie pour le potager, révision de l’éclairage nocturne...) et pour une gestion plus durable des jardins en résidences.









Dans la même rubrique < > Les Jardins d'Arcadie s'implantent à Antibes Comment faciliter le quotidien des personnes dépendantes ? BBQ et voisinage : les règles à connaitre