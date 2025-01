Discours de politique générale de François Bayrou : mention insuffisante pour la Fnadepa Dans son dernier communiqué en date, la Fnadepa a noté avec intérêt les propos du Premier ministre François Bayrou concernant « la grande politique publique » face à l’évolution démographique dans son discours de politique générale le 14 janvier. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/01/2025





« Ces paroles marquent une reconnaissance des enjeux du grand âge -un progrès par rapport aux précédents discours de politique générale. Toutefois, la FNADEPA regrette l’absence d’annonces claires et engagées alors que la situation s’aggrave pour le secteur » estime la fédération dans son communiqué.



La Fédération appelle donc le Gouvernement et les parlementaires à :



débloquer via le PLFSS 2025, un fond d’urgence immédiat à destination des établissements et services en grand déficit, afin d’assurer leur survie,

mettre à l’agenda parlementaire au plus tôt la loi de programmation prévue par la loi Bien vieillir du 8 avril 2024,

valoriser et promouvoir les métiers du grand âge et instaurer un ratio d’encadrement minimum dans les établissements.



Pour rappel, la Fnadepa est une association loi 1901 créée en 1985. Elle regroupe des directeurs d’établissements et de services pour personnes âgées : fonction publique territoriale et hospitalière, associatif et privé commercial. Elle représente 1.500 professionnels rassemblés en associations départementales et régionales.



