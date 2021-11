Article publié le 19/11/2021 à 01:00 | Lu 63 fois Des soutiens-gorge pour soutenir la poitrine des femmes seniors pendant l'effort





Avec le temps et l’avancée en âge, la poitrine des femmes change de forme et peut s'affaisser. Dans le cadre d’une activité sportive, les seins doivent être soutenus avec une brassière adaptée. Ce que proposent les soutiens-gorge de la marque Zsport qui permettent aux sportives seniors.

On le sait, faire du sport est bon pour la santé. Et ce à tout âge. Sachant qu’il n’est jamais trop tard pour s’y remettre (à son rythme et sans prendre de risques…). Pour celles qui souhaitent se mettre à la course à pied une fois à la retraite, sachez que pendant un effort physique et selon son intensité, le poids de la poitrine peut être multiplié par cinq !



Afin d’éviter toute conséquence sur la poitrine, une protection s’avère donc indispensable : quel que soit l’âge, la taille de la poitrine et le niveau de sport pratiqué. Dans cet esprit, la marque française Zsport* propose toute une gamme de sous-vêtements techniques et sportifs.



Ces derniers utilisent la technologie médicale dans ses produits. Elle vise à répondre aux contraintes exercées sur la poitrine des femmes, dans le cadre d’un effort physique.



Par exemple, Nicole pratique la course à pied depuis 12 ans. À raison de trois séances par semaine. Pour cette sexagénaire, une bonne session de course comporte des étirements, une alimentation équilibrée et une brassière confortable ! « Un des outils indispensables pour une femme sportive est d'avoir une brassière confortable. Ce qui compte, c'est d'oublier qu'on porte une brassière. »



*L’entreprise Zsport est née en 2000 du savoir-faire de la société mère, Médical Z, opérant dans le domaine de la contention postopératoire et experte dans le secteur. Les soutiens-gorge de sport et brassières sont disponible du 85 A au 115 G.









