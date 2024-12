Dépistage des infections respiratoires : un nouvel autotest disponible chez votre pharmacien Voici une nouvelle qui devrait rassurer les seniors et les ainés : en effet, il existe un dépistage des principales infections respiratoires de l’hiver en un seul test et ce, en quelques minutes à la maison grâce à All in Triplex qui s’annonce comme étant le premier « autotest combiné de la bronchiolite (VRS), des grippes A et B et de la COVID ». Disponible en pharmacie à moins de dix euros. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 2 Décembre 2024

Pensé et conçu originellement pour l’enfant avec son éponge de prélèvement nasal indolore, cet autotest disponible en pharmacie est déjà utilisé en France par des centaines de services d’urgences pédiatriques, des services d’urgence adultes, des pédiatres, des médecins et des pharmaciens.



Évalué et certifié en France, il a fait l’objet d’études multicentriques préalables sur plus de 10.000 patients en respectant les critères fixés par la Haute Autorité de Santé. Il s’annonce « fiable à 98.3% » et son résultat s’obtient après une manipulation simple en moins de 15 minutes.



Santé Publique France signale dans son dernier bulletin hebdomadaire la généralisation de l’épidémie de bronchiolite (5 régions en phase épidémique), l’arrivée de l’épidémie de grippe (région Ile-de-France en phase pré-épidémique) et la persistance du COVID (taux de positivité des prélèvements de l’ordre de 10%).



Bien connu comme cause majeure de la bronchiolite chez les nourrissons pendant la période hivernale, le virus respiratoire syncytial (VRS) peut aussi provoquer de graves complications chez les personnes âgées pouvant aller jusqu’au décès.



C’est pour cette raison que la Haute autorité de santé (HAS) s’était prononcée, le 4 juillet dernier, en faveur de la vaccination des plus de 75 ans, ainsi que des plus de 65 ans souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques.



Les personnes âgées peuvent également développer des complications à la suite d’une bronchiolite : syndrome de détresse respiratoire aigüe, aggravation d’une maladie cardiopulmonaire ou pneumopathie.



De telles complications peuvent, dans leur forme les plus graves, mener au décès. Selon Santé Publique France, les plus de 75 ans représentaient 61% des hospitalisations et 78% des décès liés au VRS.



Face à cette triple épidémie, ce nouvel autotest doit permettre au pharmacien de se doter d’un outil complémentaire à sa version TROD qu’il est aussi nouvellement en droit de réaliser dans son officine (avec une prise en charge partielle).



Cette avancée vise à favoriser une prise en charge plus rapide et plus adaptée des patients, tout en limitant un recours inapproprié aux antibiotiques.



Aucun risque d’enfoncement de la cloison nasale grâce à l’éponge de prélèvement non invasive spécialement conçue pour l’enfant. Aucun risque d’éclaboussure ni de renverser le réactif (dosette intégrée au dispositif) : une manipulation facile et indolore ! Le résultat s’affiche en quelques minutes (tout au plus après 15 minutes).



Cet autotest est disponible en pharmacie depuis le 27 novembre au prix recommandé de 9,96 TTC.







