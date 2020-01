Article publié le 24/01/2020 à 07:44 | Lu 104 fois De Valberg à Antibes : les plaisirs de la neige et de la mer dans la même journée Avoir la tête dans la neige et les pieds dans l’eau. Le département des Alpes-Maritimes (06) offre un double plaisir, celui de la pratique des sports d’hiver et celui de la joie de la mer. Avec pour point de départ l’aéroport international de Nice, il est possible de se retrouver les skis aux pieds en à peine deux heures de route.

Parmi les quelques stations de l’arrière-pays niçois, Valberg offre l’avantage d’être l’une des plus proches et de se tourner vers une clientèle familiale. Un ski facile, de nombreuses installations destinées aux enfants, Valberg l’une des plus anciennes stations de la région est située sur une croupe lui offrant ainsi une vision à 360° et un ensoleillement idéal.



Dès la sortie de Nice et de ses faubourgs, on quitte le domaine de la lumière et du soleil pour pénétrer dans des vallées profondes où coule le Var. Après avoir longé le cours de ce dernier, on atteint très vite les gorges du Cians.



Un véritable canyon qui n’a rien à envier à ceux de l’ouest américain. Profonde, étroite, cette gorge longue de 25 km est un régal pour les yeux. Ses falaises de roches d’un rouge intense subliment un paysage sauvage. Le contraste est saisissant entre cet environnement presque oppressant et la sensation d’espace sans fin que l’on découvre en arrivant d’un seul coup en altitude.

La lumière, le ciel bleu intense, le soleil voilà le décor de Valberg. Station à taille humaine, Valberg est certes une station familiale, mais elle offre néanmoins de nombreuses facilités. Avec une altitude de départ des pistes à 1.500 mètres, les enfants et les débutants emprunteront un nouveau tapis roulant qui remplace le premier télésiège de départ. Facilité d’utilisation, gain de temps, le tapis roulant couvert, témoigne de l’attention que porte la station au secteur débutant.



Cinquante-six pistes de ski alpin qui se répartissent judicieusement dans leurs difficultés pour un total de 90 km et qui sont desservies par 23 remontées mécaniques et régulièrement enneigées par 360 canons à neige. Au-delà du ski alpin, Valberg propose un circuit de ski de fond de 25 km réparti en deux niveaux de difficultés mais également des parcours de raquettes parfaitement balisés qui permettent de découvrir les paysages du parc du Mercantour.



On retiendra également un large espace réservé aux enfants et aux familles. Géographiquement séparé des pistes, il comprend notamment une large piste de luge où les plus jeunes peuvent évoluer en toute sécurité. Il est lié au Valby Club qui accueille à la journée les enfants de 6 à 12 ans dans l’espace nordique du golf.

Pour les vrais sportifs le club Piou-Piou attend les petits skieurs dès l’âge de 3 ans. Niché au cœur d’un bois de mélèze, il dispose d’un espace qui est entièrement dédié à l’apprentissage du ski en toute quiétude et sécurité. Un tapis roulant, un fil à neige, un téléski et un tourniquet leur sont réservés en exclusivité tandis que les cours sont assurés par des moniteurs de l’ESF.



Pour ceux qui sont plus attirés vers le surf, ils peuvent dès l’âge de 5 ans apprendre cette discipline dans un espace dédié à l’écart des pistes. Comme on le voit, la station de Valberg a misé sur le ski tranquille et des activités qui conviendront parfaitement à des grands-parents qui résident sur la Côte d’Azur et leurs petits-enfants.



Et si l’aller-retour dans la journée apparaît comme trop contraignant pour des seniors, il est tout fait possible de passer une ou deux nuits sur place dans un hôtel traditionnel avant de redescendre sur le littoral pour profiter des plages de Nice ou d’Antibes. Coucher sur place une nuit permettra aux amateurs de lever de soleil de découvrir un paysage sans limite à partir de l’un des sommets de la station. Un joli prétexte pour faire une balade matinale en scooter des neiges.

Pour les lèves-tard, on ne saurait trop leur conseiller cette balade en fin de journée afin de découvrir un coucher de soleil éblouissant de beauté. Les amateurs découvriront au hasard du parcours les traces des animaux qui peuplent le parc du Mercantour. Quant à voir le loup… C’est une autre histoire !



Après l’isolement d’un bout de forêt de mélèzes, le bref retour vers le bord de mer offre une transition radicale. La neige, le sable, deux mondes qui s’opposent et se complètent. Même en hiver, les rues d’Antibes ou de Juan-les-Pins sont animées.



Bien sûr de nombreuses boutiques sont fermées mais l’ambiance reste présente. Les yachts, les villas historiques perpétuent la touche de luxe qui symbolise la Côte d’Azur. Saison oblige, on négligera les plaisirs aquatiques pour explorer les recoins d’Antibes sous le soleil d’hiver. Riche d’un patrimoine architectural des années 30, Antibes Juan-les-Pins est le lieu idéal pour découvrir les villas et les hôtels qui firent le succès de l’Art Déco.

De l’hôtel Belles Rives où il est toujours agréable de déguster un Negroni sur la terrasse aux villas La Calade et Aujourd’hui en passant par le château de la Croë, le cap d’Antibes livrera ses secrets tout au long d’un parcours initiatique semi-marin.



Dans la vieille ville d’Antibes, ce sont les remparts et le musée Picasso qu’il conviendra de visiter. Les amateurs d’art contemporain ne manqueront pas la Fondation Hans Hartung qui est située sur les hauteurs d’Antibes. Une visite qui se fait uniquement sur réservation et le vendredi après-midi. Une occasion de découvrir le travail d’un immense artiste du 20ème siècle qui a vécu de nombreuses années dans cette sublime villa avec sa femme, Anna Eva Bergmann.



Au-delà des plaisirs culturels, Antibes et Juan-les-Pins savent également distiller les plaisirs culinaires dans quelques belles adresses étoilées. On retient notamment La Passagère, le restaurant de l’hôtel Belles Rives et le flamboyant Michelangelo dit « Mamo ». Par beau temps, un tour en mer permet de découvrir sous un autre angle toutes les facettes du Cap d’Antibes et de se laisser charmer par la majesté des Alpes enneigées qui se découpent sur les fortifications de la vieille ville d’Antibes.



Joël Chassaing-Cuvillier

Quelques adresses :

Valberg : Hotel le Chalet Suisse, info@chaletsuisse.fr

Valberg Balade en motoneige :

OT Tourisme Valberg :

Antibes : Hotel Belles Rives,

Royal Antibes,

Fondation Hartung Bergamann : accueil@fondationhartungbergman.fr

Tourisme Antibes : www.antibesjuanlespins.com : Hotel le Chalet Suisse, www.chaletsuisse.fr www.quad-motoneige-valberg.com , tel 06 20 60 93 48 ot@valberg.com , www.valberg. com: Hotel Belles Rives, www.bellesrives.com www.hotel-royal-antibes.com (pas de chambres avec vue mer)











