Article publié le 16/05/2018 à 05:34 | Lu 292 fois Dax : le renouveau des Thermes Les Thermes de Dax est l’unique établissement thermal de Jean Nouvel. Complètement rénové en 2017, l'établissement a vu réouvrir son partenaire et hôtel voisin le Splendid en avril 2018. Ces deux bâtiments qui bordent l’Adour viennent compléter leurs offres respectives. Avec une ambition commune, la création d’un véritable parc thermal au cœur du centre-ville. Une offre qui s’adresse aux plus de 60 000 curistes venant profiter de la station thermale dacquoise chaque année.

Comme le Louvre Abu Dhabi, l’Institut du Monde Arabe à Paris, ou encore la Tour Glòries, à Barcelone, les Thermes est l’une des œuvres et le seul établissement thermal de l’architecte français de renommée internationale Jean Nouvel.



Comme pour tous ses projets, l’ambition de Jean Nouvel était de l’intégrer le plus parfaitement possible dans son environnement, avec une architecture spécifique éloignant le bâtiment des standards architecturaux. Fait de métal, de bois et de verre, ce mélange savamment réalisé fait des Thermes un bâtiment avant-gardiste unique.



Le spectaculaire atrium, les vitrages périphériques et l’ouverture des coursives à chaque étage inondent les lieux de lumière. Ses façades entièrement vitrées dotent le bâtiment d’une luminosité exceptionnelle, tout en le préservant des regards grâce à des persiennes de cèdre rouge du Canada qui occupent toute la surface.



La disposition des chambres et des soins en périphérie du bâtiment offre une vue dégagée, laissant chacun profiter du calme des berges de l’Adour. Dès l’arrivée, une fresque réalisée par Danielle Justes invite à pénétrer dans l’établissement. Cette œuvre en pierre est un hommage posthume à Yves Brunier (1962-1991), architecte paysagiste, en charge de l’aménagement paysager de la résidence des Thermes.



Confronté à un environnement de plus en plus concurrentiel, les Thermes ont souhaité rester fidèles à leurs curistes. L’établissement refuse ainsi, de considérer le thermalisme comme une industrie : il s’emploie à conserver une dimension humaine et voit sa valeur ajoutée dans la satisfaction de ses curistes. Il met un point d’honneur à préserver une atmosphère accueillante et chaleureuse.



En effet, lors de sa rénovation, l’établissement a fait le choix de conserver une structure à taille humaine afin de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité. Ce caractère confidentiel est très apprécié des curistes, qui peuvent créer une véritable relation de proximité et de confiance avec le personnel soignant.



Dans la pratique, l’établissement propose 90 studios intégralement rénovés. Tous disposent d’une vaste baie vitrée -sans vis-à-vis- et d’un équipement complet pour assurer le plus grand confort des curistes. Ce choix d'accueillir les curistes au sein même de l’établissement permet une meilleure prise en charge et un accompagnement complet durant la cure.



A noter que le plateau technique thermal a été intégralement repensé de manière éco-responsable. Toutes les installations qui bénéficient des dernières technologies ont été conçues pour garantir un niveau d’hygiène sans faille dans tous les postes de soin tout en limitant les rejets de produits de nettoyage ou de désinfection, et en optimisant le ratio des consommations d’eau et d’énergie.



Les Thermes peuvent accueillir 3.000 curistes à l’année qui viendront bénéficier de soins en rhumatologie, phlébologie et fibromyalgie ou orientations thérapeutiques, qui ont fait la renommée de

Dax. L’objectif est de leur apporter tout le confort (livraison des courses, service courrier...) pendant leur séjour.