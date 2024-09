Dans la résidence La Chézalière, la mode stimule la mémoire et l'estime de soi Depuis plusieurs années, l’Ehpad nantais La Chézalière propose diverses activités quotidiennes à destination de ses résidents âgés. Adapté aux besoins et envies de chacun, ce programme d’activités riche et varié comprend notamment la mode thérapie, une approche thérapeutique originale qui met le vêtement et le maquillage au service du bien-être des personnes accompagnées. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/09/2024 à 07:00

Un programme d’activités variées et adaptées



Au sein de La Chézalière,



Encadrées par Mélanie, la Coordinatrice de la vie sociale et culturelle de la résidence, ces nombreuses activités culturelles, physiques, sociales ou artistiques prennent place au sein de l’établissement ou dans la commune de Nantes.



Parmi les activités culturelles auxquelles peuvent participer les résidents, on retrouve des visites régulières au Musée d’Art de Nantes ou au Château des Ducs de Bretagne.



Les résidents les plus mélomanes ont, quant à eux, l’opportunité d’assister tous les deux mois à un concert classique à la Cité des Congrès de Nantes, suivi d’un déjeuner dans une brasserie. Au sein de La Chézalière, Ehpad situé au cœur de Nantes , les personnes âgées accueillies bénéficient non seulement d’une expertise médicale pointue, mais aussi d’un vaste choix d’activités contribuant chacune à leur santé et leur bien-être.Encadrées par Mélanie, la Coordinatrice de la vie sociale et culturelle de la résidence, ces nombreuses activités culturelles, physiques, sociales ou artistiques prennent place au sein de l’établissement ou dans la commune de Nantes.Parmi les activités culturelles auxquelles peuvent participer les résidents, on retrouve des visites régulières au Musée d’Art de Nantes ou au Château des Ducs de Bretagne.Les résidents les plus mélomanes ont, quant à eux, l’opportunité d’assister tous les deux mois à un concert classique à la Cité des Congrès de Nantes, suivi d’un déjeuner dans une brasserie.

Et, comme le bien-être passe aussi par le fait de prendre soin de son corps, les seniors de la Chézalière ont la possibilité de participer à plusieurs activités physiques, dont de la gymnastique douce, de la marche sur un parcours ou encore du yoga.



Cette année, la résidence à même participé aux Olympiades Seniors organisées par la mairie de Nantes !



Pour l’occasion, les participants ont suivi un entraînement, évidemment adapté à leurs conditions, dans diverses disciplines sportives : rugby, volley, tir à l’arc et athlétisme.





La mode au service de la santé des seniors



Fragilisées par l’âge et la maladie, les personnes désorientées ont tendance à s'isoler socialement.



Pour lutter contre ce phénomène, la Coordinatrice de la vie sociale et culturelle propose également des activités sociales qui peuvent prendre, par exemple, la forme de rencontres intergénérationnelles à la crèche, de correspondances radiophoniques avec des étudiants, de musicothérapie ou encore d’ateliers placés sous le signe de la mode vestimentaire.



Cela fait d’ailleurs désormais deux ans que la résidence propose cette approche thérapeutique aussi originale qu’efficace.



Nommée « mode thérapie », cette activité s’appuie en effet sur les couleurs, les tissus, les vêtements, la création ou encore le maquillage pour aider les participants à stimuler leur mémoire, à mieux communiquer et travailler leur coordination.



Organisées par Martine, styliste et conseillère en image professionnelle, les séances de mode thérapie ont lieu en groupe de 6 à 8 personnes dans la salle d’animation de la résidence.



Durant ces rendez-vous mensuels, les résidents sont ainsi invités à discuter de l’impact visuel des couleurs ou du ressenti des tissus, mais aussi à découvrir ou redécouvrir leur rapport au corps à travers les vêtements tendances de la mode d’hier et d’aujourd’hui.



La mode thérapie, ce sont aussi des sessions consacrées à la création où les participants réalisent des dessins de mode, des tableaux en tissu, des bijoux, et même de la mise en beauté avec l’auto-maquillage et de l’essayage de chapeaux et de foulards.

Des ateliers thérapeutiques aux nombreuses vertus



Support de réminiscence permettant aux résidents de se reconnecter à leurs souvenirs, même les plus lointains, la mode thérapie est une approche thérapeutique reconnue qui favorise également la verbalisation et la communication non verbale, en particulier chez les personnes désorientées.



En effet, bien que ces séances soient vouées à accueillir tous les résidents, quelles que soient leurs conditions physiques ou leurs capacités mentales, elles trouvent tout leur intérêt chez les personnes atteintes par un trouble neuro-évolutif, à l’image de la maladie d’Alzheimer.



En passant par le toucher des tissus, l'observation des couleurs et des tendances, la styliste amène les participants à réactiver leurs souvenirs autobiographiques, contribuant ainsi à retarder la perte d’autonomie.



Par ailleurs, la dimension créative et les sessions d’essayage favorisent la naissance de nouvelles envies chez les résidents, en plus de les pousser à prendre davantage soin de leur apparence afin de regagner une image valorisante d’eux-mêmes, celle d’une personne unique et appréciée, ayant toute sa place dans la société !



Ce sentiment d'appartenance et de valorisation personnelle est essentiel pour l'estime de soi et contribue grandement à améliorer la qualité de vie des résidents. La mode thérapie devient ainsi un puissant outil de socialisation et de stimulation cognitive, renforçant les liens communautaires et individuels au sein de la résidence.







La rédaction vous conseille < > Isère : 42 locataires d'une résidence senior en faillite menacés d'expulsion CHI Lys Hyrôme : lauréat du Prix Millésim'âge de la FNADEPA