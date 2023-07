"Culture 2023" : les Prix de la Fondation des Petits Frères de Pauvres dévoilés aujourd'hui Pour son 6ème appel à projets, la Fondation des Petits Frères des Pauvres récompense en 2023 des lauréats menant une action participative et partenariale répondant à la thématique suivante : « Actions culturelles, collectives et ouvertes des personnes âgées démunies ou isolées ». Les actions lauréates se verront récompensées* par une dotation comprise entre 20 000 à 50 000 euros pour un montant total pouvant atteindre 300 000 euros.







Histoire d’histoires



Histoire d’histoires est un projet en faveur des prisonniers âgés isolés détenus au centre pénitentiaire de Rennes Vezin. Pour pallier leur manque de mobilité et leur difficulté à s’intégrer aux détenus plus jeunes, quatre auteurs viennent les visiter dans les différents bâtiments de la prison. Choisis par les participants eux-mêmes, en lien avec Livre et lecture en Bretagne, ils animent des ateliers d’écriture intergénérationnels. Le but : que la personne âgée se raconte, que les liens se tissent et que les histoires s’écrivent.



Méta 2



Méta 2, Banlieues Santé et Marseille Solutions, imaginent « Le MauMA des Aînés » ; des ateliers artistiques pour les personnes âgées du quartier de la Cabucelle de Marseille mêlant pratiques artistiques et échanges avec un artiste autour de la conception d’une fresque sur la façade d’entrée du futur lieu qui accueillera le « Café des Biens-Ainés ». Ce projet vise à favoriser l’échange et le lien social sur un territoire en pleine reconstruction et s’inscrira sur le parcours Musée des Arts Urbains de Marseille.



Jazz à Porquerolles



L’association Jazz à Porquerolles, connue pour son festival qu’elle organise depuis 22 ans avec son parrain Archie Shepp propose de réunir des personnes âgées en situation d’isolement sur Hyères et des enfants éloignés de la culture vivant sur l’île de Porquerolles. Ensemble, ils créent des chansons, les enregistrent pour créer un album, puis, ils les interprètent accompagnés de musiciens professionnels lors de la 23ème édition du festival.



Ikambere



Ikambere accompagne vers l’autonomie des femmes en situation de précarité vivant avec une maladie chronique. Au sein de ses deux centres, elles sont accompagnées pour retrouver leur pouvoir d’agir grâce à une prise en charge holistique. Au sein des centres, ces femmes de plus de 50 ans ont constitué un groupe qu’elles ont nommé « les femmes roseaux ». A l’image des roseaux, elles plient sans jamais rompre.



Académie Fratellini



Pendant une durée de trois ans, l'Académie Fratellini va renforcer son engagement envers les seniors en EHPAD ou Résidences Autonomes de Seine Saint-Denis en leur faisant découvrir le cirque contemporain et les artistes en devenir. Des moments d'échanges et d'activités sont organisés pour encourager l'autonomie, la confiance en soi, l'ouverture artistique et le bien-être des participants.



Fondation Artites à l’hôpital



Convaincue des bienfaits de la culture dans les lieux de soin, la fondation Artistes à l’hôpital soutient des activités musicales et vocales mettant en lien de nombreux partenaires : artistes et structures culturelles, réseaux d’établissements de santé, collectivités locales, associations expérimentées en médiation. Dans sa deuxième phase de développement, le programme Notes de Chœurs permet dans les 3 années à venir et dans 3 régions, de toucher les personnes âgées dans de nombreuses situations.



Les concerts de poche



« Tous en Chœur ! Quatre projets musicaux dans trois régions de France pour créer du lien social avec nos aînés », c’est l’action 2023-2024 de l’association Les Concerts de Poche. Quatre projets sont menés avec plus de 120 personnes âgées isolées résidant dans un ensemble de Maisons-Relais et dans 4 établissements médico-sociaux. A la suite d’ateliers, les participants monteront sur scène en 1ère partie de 4 concerts avec des artistes concertistes d’exception.



Compagnie Keatbeck



Dansons l’Avenir Ensemble ! est une création chorégraphique intergénérationnelle dans la cité, à destination du public senior, reliant la danse, les valeurs sportives et socio-émotionnelles, afin d’être plus ancrés et connectés ensemble dans la société par le prisme de l’art. Un programme de 7 mois, axé sur les 7 valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : Amitié, Respect, Excellence, Détermination, Egalité, Inspiration, Courage.



Chaque histoire compte vraiment



Parce que nos aînés portent l’Histoire, parce que toute vie est une histoire, parce que le lien intergénérationnel est essentiel, ce projet propose à des lycéens d’écrire le récit de vie d’un ainé en EHPAD. Chaque semaine pendant l’année scolaire, le jeune rend visite à la personne âgée et recueille son témoignage. Il écrit ensuite un livre de 80 pages que l’association édite en huit exemplaires et offre à la personne âgée et au lycéen. Après 17 récits la première année, 90 récits ont été édités cette année. 230 sont prévus l’an prochain.



Harmonia Sacra



L’Opérabus créé par l’ensemble baroque Harmonia Sacra de Valenciennes apporte une réponse aux problématiques de démocratisation culturelle et d'inclusion sociale par la Culture. Pour favoriser le lien social et intergénérationnel, ce bus donnera 72 représentations au cours de 18 jours de tournée à la rencontre des résidents des EHPAD et foyers de la région Hauts-de-France. Un projet ouvert aux familles, aux personnels soignants ainsi qu'aux habitants.



*Un jury composé de 7 personnes s’est réuni pour désigner une dizaine de lauréats



Amélie SIMIER (présidente) : Directrice du Musée Rodin

Alban CORBIER-LABASSE Directeur général de la Friche la Belle de Mai

Magaly DAVID : Chargée de mission Culture/santé, médico-social et handicap au Ministère de la Culture (Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle)

Bertrand DICALE : Directeur général de News Tank Culture, chroniqueur à France info

Flavie DEPREZ : Co-fondatrice de Carenews

Marine VAN SCHOONBEEK : Directrice et co-fondatrice de Thanks for Nothing, Enseignante à Sciences Po et Consultante pour les foires de Frieze

Aude PRETET : Administratrice de la Fondation des Petits Frères des Pauvres

