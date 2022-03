Article publié le 02/03/2022 à 03:51 | Lu 149 fois CroisiEurope, en péniche sur la Seine : itinéraire de charme entre paysages et patrimoine culturel





Dans la perspective de la reprise à venir prochainement (enfin), l’incontournable croisiériste français CroisiEurope vient de lancer un nouvel itinéraire en s’adaptant pour répondre au mieux aux attentes de ses passagers (souvent seniors) en quête d’évasion en France. C’est donc l’occasion de découvrir ou redécouvrir la Seine et la petite Seine lors d'une croisière unique à bord d'une confortable péniche à l'ambiance intimiste.





Pour compléter ce circuit des plus charmants, en début et fin de croisière, des visites de la capitale en autocar et à pied permettront de découvrir la République, les grands boulevards, l'Opéra, la Madeleine, la place Vendôme, le Louvre, le Palais Royal ou encore Saint Germain des Près !



Avec un temps fort exceptionnel et si parisien, lors du premier diner à bord, la traversée de Paris intra-muros « by night » à la découverte des célèbres quais et des plus prestigieux monuments illuminés de la capitale. « C’est beau une ville la nuit » écrivait l’acteur et écrivain Richard Bohringer.



A vivre en petit comité (onze cabines seulement), en couple, en famille ou entre amis, la croisière en péniche (5 ancres, donc haut de gamme) s’annonce idéale pour bien se retrouver grâce à ses cabines fonctionnelles tout confort, réparties sur deux niveaux.



Sur le pont supérieur se trouvent le salon-bar et le restaurant, offrant une cuisine raffinée dans un cadre élégant. A l’extérieur, un espace détente est doté d’un jacuzzi et sur le pont-soleil, des transats sont à disposition pour se relaxer lors des croisières sur la Seine. Par ailleurs, des vélos permettent de profiter des chemins de halage lors des escales !



La sécurité et le bien-être des passagers et des équipages, restent toujours les priorités des équipes et de la direction pour répondre aux exigences de ce contexte inédit, afin d’assurer le bon déroulement des croisières. Un protocole sanitaire renforcé par un partenariat avec le Bureau Veritas est en vigueur sur tous les bateaux.



Croisieurope

Croisieurope

Téléphone : 0 826 101 234









