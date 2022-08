Article publié le 10/08/2022 à 03:54 | Lu 139 fois CroisiEurope : croisière musicale sur l'Elbe avec Franck Ferrand et Alain Duault





Cette croisière musicale sur l’Elbe et la Havel avec la participation exclusive de Franck Ferrand, écrivain, invité d’honneur et d’Alain Duault, le directeur musical, propose au voyageur la découverte de l’histoire, de la culture et de fabuleux paysages au rythme des notes, des accords et des harmonies… Du 24 septembre au 1er octobre 2022.





Pendant cette découverte au fil de l’eau, sur l’Elbe, l’écrivain Franck Ferrand, invité d’honneur et Alain Duault, directeur musical, seront accompagnés de talentueux musiciens de renommée internationale : Nicolas Stavy (piano), Geneviève Laurenceau (violon), Marie Ducroux (alto), Bruno Philippe (violoncelle) et Joë Christophe (clarinette).



A l’occasion de cette croisière, ils interpréteront des mélodies choisies en écho à cette région si typique. Et si riche en histoire musicale ! De plus, le chef d’orchestre Herbert Blomstedt dirigera les « Berliner Philharmoniker », lors d’un concert extérieur proposé à la Philharmonie de Berlin. Bref, un voyage d’amateurs et de connaisseurs.



Rappelons que le fleuve Elbe est un fleuve d'Europe centrale qui prend sa source en République tchèque dans les monts des Géants (au même endroit que la Vlatva qui passe à Prague).



Son parcours se situe cependant, en grande majorité, en Allemagne, il se jette d’ailleurs dans la mer du Nord à Hambourg.



Sa longueur est de 1.091 kilomètres. Précisons que l’Elbe est le 14ème fleuve d’Europe et fait bien évidemment partie des plus grands fleuves du monde.



En parallèle au programme musical, de belles excursions sont proposées :

Passage par l’ascenseur à bateau de Scharnebeck, l’un des plus hauts d’Europe et découverte des joyaux des anciennes cités hanséatiques. Hambourg et la maison natale de Johannes Brahms. Lübeck, reine des villes de la Hanse. Brême, berceau des célèbres musiciens de Brême. Hanovre et le grand jardin baroque de Herrenshausen. Magdebourg et la plus ancienne cathédrale gothique d’Allemagne. Potsdam et le Nouveau Palais dans le parc de Sans-Souci. L’ancien quartier juif de Berlin, lieu de mémoire. Le Berliner Dom, splendide cathédrale



Bon à savoir : penser à prendre des pièces de monnaie avec vous, en effet, en Allemagne, les toilettes publiques sont payantes. Compter 50 centimes. C’est un peu cher payé, mais au moins, vous avez l’assurance de faire vos besoins dans des endroits propres…



Croisieurope

