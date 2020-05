Article publié le 26/05/2020 à 01:00 | Lu 128 fois Covid-19 : de l'importance de la vitamine D par l'Académie nationale de Médecine





Dans un récent communiqué, l’Académie nationale de Médecine revient sur l’importance de la vitamine D pour aider à lutter contre la Covid-19 et recommande de doser rapidement le taux de vitamine D sérique (c'est-à-dire la 25 OHD) chez les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de Covid-19. Détails.





Rappelons que la vitamine D est synthétisée dans le derme sous l'effet des ultraviolets (UV), c'est-à-dire des rayons du soleil, puis transportée dans le foie et le rein où elle est transformée en hormone. Elle est responsable de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse.



Mais la



A ce sujet, précisons qu’une corrélation significative entre de faibles taux sériques de vitamine D et la mortalité par Covid-19 a été montrée...



Ce phénomène suit généralement un gradient Nord-Sud, bien qu'il y ait des exceptions tels les pays nordiques où la supplémentation des nutriments en vitamine D, en particulier des produits lactés, est systématique. Par contre les pays du sud de l'Europe affichent de façon surprenante une prévalence élevée de carence en vitamine D malgré un ensoleillement plus élevé.



« Ceci expliquerait que les nourrissons qui reçoivent régulièrement de la vitamine D fassent des formes asymptomatiques de Covid-19 et moins de complications » précise l’Académie nationale de médecine dans son communiqué.



L’académie précise aussi, et c’est important de le souligner qu’il ne faut pas considérer la vitamine D comme un traitement préventif ou curatif de l'infection due au SARS-CoV-2 ! Mais en atténuant la tempête inflammatoire et ses conséquences, elle pourrait être considérée comme un adjuvant à toute forme de thérapie.



La vitamine D a la particularité d’être à la fois apportée par notre alimentation (pour un tiers) et synthétisée par notre organisme par l’exposition de notre peau aux rayons du soleil (pour deux tiers).



Les carences en vitamine D se manifestent par quelques symptômes, parfois difficiles à identifier clairement, comme de la fatigue, de la faiblesse musculaire, des coups de blues, une peau sèche, des crampes… Il faut savoir que les Apports Conseillés chez l’adulte sont compris entre 800 et 1000 UI par jour.



L'Académie nationale de Médecine :

– rappelle que l'administration de vitamine D par voie orale est une mesure simple, peu coûteuse et remboursée par l'Assurance Maladie ;

– confirme sa recommandation d'assurer une supplémentation vitaminique D dans la population française dans un rapport en 2012 ;

– recommande de doser rapidement le taux de vitamine D sérique (c'est-à-dire la 25 OHD) chez les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de Covid-19, et d'administrer, en cas de carence, une dose de charge de 50.000 à 100.000 UI qui pourrait contribuer à limiter les complications respiratoires

