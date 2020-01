Article publié le 14/01/2020 à 01:00 | Lu 78 fois Corée du sud : 15,5% de personnes âgées de 65 ans et plus fin 2019 Certes la Corée du sud n’est pas aussi « vieille » que son voisin le Japon, mais selon les derniers chiffres officiels fournis par le ministère de l’Intérieur, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint un nouveau record avec 8 millions, soit 15,5% de la population totale.





Dans ce contexte démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, la Corée du sud fait également partie des pays vieillissants… Ainsi, selon les derniers chiffres officiels communiqués par le ministère de l’Intérieur, « la croissance démographique a été la plus lente en 2019 » avec un « niveau record des personnes âgées de 65 ans et plus qui atteint les 8,02 millions soit 15,5%¨de la population totale (+376.507 personnes par rapport à l'année précédente).



Symboliquement, c’est la première fois que les 65 ans et plus dépassent la barre des 8 millions. De fait, la population sud-coréenne reste quasiment inchangée avec un peu moins de 51,85 millions d'habitants à la fin décembre 2019, soit une augmentation de seulement 23.802 personnes ou 0,05% par rapport à l'année précédente. A noter que cela représente la plus faible progression en un an depuis que le pays a commencé à publier ces données en 2008.



Tous ceux qui sont un jour allés en Corée du sud, ont forcément croisé ces femmes d’une soixantaine d’années. Ces Ce n’est pas une surprise : tous les démographes et tous les économistes savent depuis des années déjà que le « monde » vieillit. Cela est vrai aux Etats-Unis, en Europe et dans une grande partie de l’Asie, Hong-Kong, la Chine, Taiwan, Singapour, mais aussi et surtout le Japon qui est le « pays le plus vieux au monde ».Dans ce contexte démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, la Corée du sud fait également partie des pays vieillissants… Ainsi, selon les derniers chiffres officiels communiqués par le ministère de l’Intérieur, « la croissance démographique a été la plus lente en 2019 » avec un « niveau record des personnes âgées de 65 ans et plus qui atteint les 8,02 millions soit 15,5%¨de la population totale (+376.507 personnes par rapport à l'année précédente).Symboliquement, c’est la première fois que les 65 ans et plus dépassent la barre des 8 millions. De fait, la population sud-coréenne reste quasiment inchangée avec un peu moins de 51,85 millions d'habitants à la fin décembre 2019, soit une augmentation de seulement 23.802 personnes ou 0,05% par rapport à l'année précédente. A noter que cela représente la plus faible progression en un an depuis que le pays a commencé à publier ces données en 2008.Tous ceux qui sont un jour allés en Corée du sud, ont forcément croisé ces femmes d’une soixantaine d’années. Ces Ajumma qui se distinguent par leurs vêtements, leurs comportements, leurs caractères et qui représentent tout une génération qui a vécu « à la dure », le développement du pays depuis la fin de la guerre. Et qui depuis quelques années, profitent de la vie !











Dans la même rubrique : < > "Société et Vieillissement" : les débats de la Fondation de l'Académie de Médécine Les personnes âgées sont indispensables à la société rappelle le Pape François