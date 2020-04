Article publié le 02/04/2020 à 04:41 | Lu 189 fois Confiné avec son chien ? Les conseils des vétérinaires On le sait, de nombreux seniors sont des amoureux des animaux… Dans ce contexte et dans cette période de confinement, les vétérinaires Anne-Claire Gagnon et Ludovic Freyburger de la Compagnie des Animaux présentent les bonnes conduites à tenir quand on est confiné avec Médor.





« Il n'y a pas de preuves que les chats et les chiens transmettent le Covid-19. Il faut donc continuer à se laver les mains après avoir caressé son animal, comme toujours et profiter de leur compagnie qui nous est encore plus précieuse en ce moment » rappelle de son côté le vétérinaire Anne-Claire Gagnon.



Si vous êtes en quarantaine à cause du Covid-19, ne laissez pas votre chien vous lécher le visage et lavez-vous les mains avant et après chaque caresse.



« Bien que les animaux ne fassent pas partie de la chaîne de transmission directe à l'homme, ils peuvent se transformer en transmetteur du virus à d'autres si le propriétaire dépose ses propres virus sur les poils de son animal, car il est possible que le virus survive quelques minutes ou heures sur l'animal, comme sur les surfaces plastiques ou métalliques d'ailleurs », explique Ludovic Freyburger.



Dans cette situation, la personne qui sort l'animal à la place du propriétaire doit déposer laisse et collier à l'entrée, sans que le propriétaire contaminé ne les touche. Attention, il n'est en revanche pas recommandé d'utiliser de produits désinfectants sur les pattes de son chien, qui occasionneraient des brûlures.



Enfin, beaucoup s'interrogent sur la possibilité de soigner leur animal et de l'emmener à la clinique vétérinaire. « Pour les cas d'urgence vitale, cela reste possible. Il faut téléphoner pour obtenir son rendez-vous, se présenter bien à l'heure et venir seul avec son animal afin de respecter les consignes mises en place au sein des cliniques vétérinaires qui continuent leurs activités », explique Ludovic Freyburger.



























