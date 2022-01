Article publié le 17/01/2022 à 08:01 | Lu 173 fois Comptoir de l'hirondelle : quand les vêtements pour personnes âgées défilent en EHPAD





Le Comptoir de l’hirondelle est une start-up installée à Wasquehal dans le Nord. Son concept ? Proposer des vêtements conçus pour les personnes âgées et les vendre directement au sein des maisons de retraite.

Dans la pratique, cette start-up est un nouveau concept de de boutique « pop-up » (éphémère) dans les maisons de retraite. Elle transforme un espace de vie de l’établissement en magasin le temps d’une journée.



L’idée étant d’offrir aux résidents qui ne peuvent plus sortir, une expérience shopping « comme avant ». C’est aussi et surtout l’occasion de leur donner à nouveau la possibilité de toucher les produits mais également de les choisir.



« Ce qui m’anime, indique Nathalie Yves, fondatrice de la start-up, c’est de contribuer à faire des EHPAD des lieux de vie et d’envies ». Et d’ajouter : « après 25 ans dans le textile, dans des entreprises s’adressant aux seniors, je me suis aperçue qu’il était parfois difficile de continuer à faire du shopping dans les boutiques de vêtements, notamment pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Et pourtant, quoi de plus intime et de plus personnel que le vêtement que l’on porte sur soi, à même la peau ? ».



Afin de compléter ce dispositif, le comptoir de l’Hirondelle commercialise une collection de vêtements pensée pour les personnes âgées, donc adaptés (comme des pantalons élastiqués, des blouses faciles à enfiler…) et surtout, colorés et dans l’air du temps. En effet, il convient de rappeler qu’avec l’âge, certains habits peuvent devenir difficiles à enfiler… Il convient donc de tenir compte de ces problématiques pour le grand âge.



Autour de cette boutique éphémère, Le Comptoir de l’Hirondelle propose d’organiser au sein des maisons de retraite, des défilés de mode ! Une animation clé en main pour les structures. La start-up arrive, déroule le tapis rouge, monte le son et c’est parti ! A tour de rôle les mannequins d’une journée (des ainés bien évidemment) foulent le tapis rouge sous les applaudissements des résidents…











