Complémentaire santé : quelles garanties privilégier après 60 ans ?

Les questions de santé figurent parmi les préoccupations majeures des seniors. En effet, passé un certain âge, les besoins et les dépenses peuvent évoluer et devenir plus importants. Dans ce contexte, il est essentiel de choisir une mutuelle qui réponde à des besoins spécifiques et qui s’inscrive dans un budget généralement revu à la baisse… Il s’agit alors d’identifier les garanties qui correspondent à son profil et faire en sorte que le contrat souscrit prenne en charge les risques potentiels.

1. La prise en charge du forfait hospitalier

Si chaque assuré n’a pas les mêmes besoins et qu’il n’existe pas de formule « magique », il est important d’identifier les postes de dépenses les plus courants. Parmi eux, on retrouve la prise en charge des frais d’hospitalisation.



Au moment de la retraite, il n’est pas rare que les séjours hors du domicile se multiplient (des voyages par exemple), ce qui augmente le risque et nécessite une bonne couverture santé.



En effet, la sécurité sociale ne prend pas en charge le forfait hospitalier, ce dernier étant donc à la charge du patient. C’est pourquoi, au moment de



2. Les soins optiques et dentaires

La qualité de la vue diminuent avec l’âge, et ce même chez les seniors qui n’avaient jamais porté de lunettes ou de lentilles. Or, le port, tout comme le renouvellement de lunettes, représente un certain coût qu’il est important d’anticiper.



À ce titre, il peut être utile de prévoir un forfait monture et verres ou le remboursement des verres progressifs par exemple.



Même chose pour les pathologies dentaires, qui peuvent nécessiter des soins coûteux et généralement mal remboursés par le régime obligatoire de protection sociale, tels que la pose de prothèses ou d’implants dentaires.



3. Le remboursement des médicaments

Lorsqu’ils sont prescrits sur ordonnance, l’Assurance Maladie prend en charge tous les frais ou une partie des frais liés à l’achat de médicaments.



En souscrivant une garantie adaptée dans son contrat de mutuelle, l’assuré n’aura aucun frais à avancer lors de ses visites en pharmacie.



De plus, le remboursement s’effectue directement auprès de la mutuelle, il n’est donc pas nécessaire d’envoyer quelconque feuille de soins.



4. La prise en charge des prothèses auditives

C’est bien connu : les problèmes auditifs se font plus présents avec l’âge et figurent parmi les soins de santé les plus onéreux.



La prise en charge des frais d’appareillage, l’achat de piles et l’entretien des prothèses sont donc des garanties à privilégier pour bénéficier d’une couverture optimale.



5. Les frais médicaux courants

Consultations chez le généraliste, frais d’honoraires des spécialistes (cardiologue, rhumatologue) : des postes de dépenses qui peuvent être récurrents pour les seniors (comme pour tout individu de manière générale) et qui méritent d’être correctement remboursés.



