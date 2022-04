Article publié le 28/04/2022 à 02:23 | Lu 150 fois Comment choisir des pompes funèbres pour organiser des obsèques ?





A la perte d’un être cher, de nombreuses formalités sont à effectuer par la famille ou la personne en charge des funérailles. Parmi ces démarches, la recherche de l’entreprise de pompes funèbres qui organisera les obsèques du défunt dans la dignité et le respect de ses dernières volontés. Quels sont donc les critères pour choisir les professionnels des pompes funèbres ? Tour d’horizon.

L’existence d’un contrat obsèques

Avant toute chose, au décès de votre proche, il convient de s’assurer que ce dernier n’avait pas souscrit de contrat obsèques auprès d’une entreprise de pompes funèbres ou d’une assurance afin d’



Pour vérifier ce point, certaines astuces existent :

- Une carte de visite peut se trouver dans son portefeuille ;

- Une indication peut être notée dans un testament ;

- Le notaire en charge du testament peut vous transmettre cette information ;

- Une vignette peut avoir été collée sur les papiers administratifs du défunt, ou un contrat peut s’y trouver.



Si vous ne trouvez aucune trace d’un éventuel contrat obsèques, vous pouvez vous rapprocher en dernier lieu de l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance).



L’envoi d’un courrier est nécessaire et doit mentionner :

- Les nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, de la personne décédée ainsi que la copie de son acte de décès.

- Les nom(s), prénom(s) et adresse du demandeur et, le cas échéant, un justificatif précisant qu’il est en charge des obsèques du souscripteur.



Dans le cas où le défunt aurait souscrit de son vivant à un contrat obsèques, vous devrez choisir l’entreprise de



La situation géographique

Sans présence d’un contrat obsèques et l’obligation de faire appel aux pompes funèbres indiquées, vous devez alors sélectionner les professionnels du funéraire de votre choix. Il faut noter que vous n’êtes pas dans l’obligation de choisir une entreprise de pompes funèbres proche de chez vous ou dans la commune où le décès a eu lieu.



Toutefois, il est fortement conseillé de choisir une agence de proximité en ces jours difficiles. En effet, vous devrez vous y rendre à plusieurs reprises pour organiser les obsèques de votre défunt avec l’aide précieuse du conseiller funéraire, dans un délai de 6 jours suivant la disparition de votre proche.



De plus, les experts funéraires locaux sont au fait des réglementations en vigueur dans la ville, connaissent bien la mairie et les cimetières, pour pouvoir obtenir toutes les autorisations nécessaires.



Il s’agit donc davantage d’un choix de confort pour vous et d’une simplification des démarches administratives.



Le prix des obsèques

Le choix de l’entreprise de pompes funèbres en charge des obsèques de votre défunt sera déterminé en partie par les tarifs appliqués.



La loi française oblige les pompes funèbres à vous transmettre un devis gratuit, sans engagement, détaillant les prestations choisies par les endeuillés et le défunt (s’il a émis ses dernières volontés de son vivant).



Ainsi, vous serez en mesure de comparer facilement les différentes prestations proposées par plusieurs pompes funèbres. Les tarifs peuvent varier selon la localisation de l’agence, son prestige, la qualité des services proposés mais aussi la concurrence présente ou non.



Attention toutefois, aucun démarchage n’est autorisé par les pompes funèbres depuis 2008. C’est une information capitale à avoir en sa possession pour se tourner vers des professionnels aguerris, de qualité et incarnant profondément des valeurs humaines de respect en ces instants difficiles.



Le contact avec les pompes funèbres

Le personnel des pompes funèbres s’immisce au sein de votre deuil dès les premiers instants. Alors que vous vivez l’un des moments les plus difficiles de votre vie, vous devez pouvoir vous appuyer psychologiquement sur le conseiller funéraire et son équipe.



Bien que la prise de contact avec les pompes funèbres puisse s’effectuer par téléphone ou par mail, il est recommandé de se rendre sur place pour avoir une interaction directe avec les équipes.



Vous devez vous sentir en confiance, accompagné, mais aussi écouté dans cette épreuve. La douceur, la bienveillance, l’attention, sont des qualités incontournables de professionnels du funéraire soucieux de bien faire leur métier.



Le conseiller funéraire est votre interlocuteur privilégié jusqu’à la cérémonie des funérailles. Avoir un bon contact avec ce dernier sera déterminant pour concevoir la cérémonie d’adieu à l’image du défunt.



