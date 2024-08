Cocoon'Ages : des résidences intergénérartionnelles qui rencontrent un grand succès Développé en partenariat avec Récipro-Cité, le modèle inédit de résidences intergénérationnelles Cocoon’Ages confirme aujourd’hui sa pertinence pour répondre à la forte demande d’habitat intergénérationnel : en tout, 21 résidences ont été livrées à ce jour en France et 26 bailleurs sociaux se sont déjà engagés aux côtés d’Eiffage dans l’intergénérationnel.









Focus sur deux résidences emblématiques





Montigny-lès-Metz (57)



Quatre nouveaux projets sont en phase de montage à Ambleteuse (62), Saint-Gaudens (31), Vallauris (06) et Antibes (06). Une nouvelle résidence a ouvert ce mois-ci à Pornic (44). Fruit d’un partenariat entre Eiffage Immobilier et Récipro-Cité, une société d’ingénierie sociale engagée, Cocoon’Ages combine une architecture adaptée (accessibilité, ergonomie des logements, espaces partagés conviviaux pour favoriser les échanges) à une offre de Gestion-Animation permettant d’encourager la solidarité et la proximité entre les résidents et d’atténuer les situations de fragilité, toutes générations confondues.20ème résidence Cocoon’Ages, cet ensemble de 82 logements, allant du T2 au T6, est la pierre angulaire de la rénovation du quartier Lizé, sur le site de l’ancienne caserne miliaire de la ville.Elle s’intègre à un écoquartier en devenir qui allie préservation et requalification du patrimoine historique avec de nouvelles constructions, autour d’un parc urbain.Ce nouveau projet passera par la réhabilitation d'un EHPAD de la commune, pour devenir une résidence comprenant 86 logements (30 destinés à des étudiants, 20 réservés à des seniors), une maison des projets, tiers-lieu du vivre ensemble, de 86m2 et 200 m2 de jardins potagers partagés et une grande terrasse.« L’habitat est un levier majeur pour répondre au triple défi de cohésion sociale, d’attractivité et d’adaptation aux transitions démographique et écologique auquel doivent répondre aujourd’hui les territoires et leurs acteurs » remarque Elise Airaud, directrice Silver économie Eiffage Immobilier.Et d’ajouter : « les résidences Cocoon’Ages démontrent que l’innovation en matière d’habitat peut véritablement améliorer la qualité de vie des habitants, tout en répondant aux enjeux sociétaux actuels. Nous sommes fiers de voir ces projets rencontrer leur public sur l’ensemble du territoire ».Le concept se développe aujourd’hui sur tout le territoire. Six résidences ont été livrées en 2023 dans les villes de Margny-lès-Compiègne (60), Avignon (84), Saint-Barthélemy-d'Anjou (49), Sainte-Foy-lès-Lyon (69), Grenoble (38) et Montigny-lès-Metz (57).Quatre nouveaux projets sont en phase de montage à Ambleteuse (62), Saint-Gaudens (31), Vallauris (06) et Antibes (06). Une nouvelle résidence a ouvert ce mois-ci à Pornic (44). Publié le 01/08/2024 à 03:55 | Lu 454 fois



